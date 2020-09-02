https://ria.ru/20200902/krym-1576616832.html

Аксенов не исключил "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, "вплоть до самых фантастических". РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:55

2020-09-02T10:55

2020-09-02T11:41

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

украина

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> поручил проработать все возможные варианты водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> и близлежащих районов, "вплоть до самых фантастических".Кроме того, по словам Аксенова, власти рассматривают вопрос бурения новых скважин для дополнительного обеспечения водой Симферополя.С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова воду начали подавать по графику. К такому режиму ограничения водоснабжения перешли из-за засухи и обмелевших водохранилищ.Проблемы с водоснабжением в КрымуРанее глава Росводресурсов <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kirillov/">Дмитрий Кириллов</a> заявил, что среди всех российских регионов в Крыму наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю.До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Симферополь исторически питался за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20200901/krym-1576556007.html

https://ria.ru/20200902/krym-1576611332.html

Von Stirliz Несколько Калибров по запруде в канале и вода сама пойдет. 100

Von Stirliz Не надо ничего фантастического! Если ситуация с засухой природная, все это понимают. Но блокады никакой нет, есть мост, ходят поезда. Для питья завозить в магазины бутилированную воду с запретом поднимать на нее цены. Для ополоснуться-постирать - пустить эшелоны с технической водой в цистернах, во дворах поставить "бочки". А еще прекрасно помню еще во времена СССР в Крыму продавалось специальное мыло, работающее в морской воде... Короче, нелегко, но все выживут! 86

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симферополь

республика крым

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, украина, общество