Аксенов не исключил "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма
10:55 02.09.2020 (обновлено: 11:41 02.09.2020)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, "вплоть до самых фантастических".
"Должны выйти мы из этой ситуации с честью, спокойно. С начала года мы говорим, что осадков не будет. <...> Когда готовы к худшей ситуации, то все, что будет сверх ее, мы спокойно преодолеем. <...> Предложить меры, вплоть до самых фантастических, по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала водохранилищ и покрытия зеркала воды различными способами. Попробуем все варианты", — заявил он на совещании в крымском правительстве.
Кроме того, по словам Аксенова, власти рассматривают вопрос бурения новых скважин для дополнительного обеспечения водой Симферополя.
С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова воду начали подавать по графику. К такому режиму ограничения водоснабжения перешли из-за засухи и обмелевших водохранилищ.
1 сентября, 06:49ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
Проблемы с водоснабжением в Крыму
Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что среди всех российских регионов в Крыму наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю.
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Симферополь исторически питался за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.