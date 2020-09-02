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https://ria.ru/20200902/krym-1576616832.html
Аксенов не исключил "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, "вплоть до самых фантастических". РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:55
2020-09-02T11:41
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> поручил проработать все возможные варианты водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> и близлежащих районов, "вплоть до самых фантастических".Кроме того, по словам Аксенова, власти рассматривают вопрос бурения новых скважин для дополнительного обеспечения водой Симферополя.С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова воду начали подавать по графику. К такому режиму ограничения водоснабжения перешли из-за засухи и обмелевших водохранилищ.Проблемы с водоснабжением в КрымуРанее глава Росводресурсов <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kirillov/">Дмитрий Кириллов</a> заявил, что среди всех российских регионов в Крыму наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю.До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Симферополь исторически питался за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20200901/krym-1576556007.html
https://ria.ru/20200902/krym-1576611332.html
Несколько Калибров по запруде в канале и вода сама пойдет.
100
Не надо ничего фантастического! Если ситуация с засухой природная, все это понимают. Но блокады никакой нет, есть мост, ходят поезда. Для питья завозить в магазины бутилированную воду с запретом поднимать на нее цены. Для ополоснуться-постирать - пустить эшелоны с технической водой в цистернах, во дворах поставить "бочки". А еще прекрасно помню еще во времена СССР в Крыму продавалось специальное мыло, работающее в морской воде... Короче, нелегко, но все выживут!
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симферополь
республика крым
украина
РИА Новости
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сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, украина, общество

Аксенов не исключил "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма

10:55 02.09.2020 (обновлено: 11:41 02.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, "вплоть до самых фантастических".

"Должны выйти мы из этой ситуации с честью, спокойно. С начала года мы говорим, что осадков не будет. <...> Когда готовы к худшей ситуации, то все, что будет сверх ее, мы спокойно преодолеем. <...> Предложить меры, вплоть до самых фантастических, по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала водохранилищ и покрытия зеркала воды различными способами. Попробуем все варианты", — заявил он на совещании в крымском правительстве.

Кроме того, по словам Аксенова, власти рассматривают вопрос бурения новых скважин для дополнительного обеспечения водой Симферополя.
С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова воду начали подавать по графику. К такому режиму ограничения водоснабжения перешли из-за засухи и обмелевших водохранилищ.
Ялта - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

Проблемы с водоснабжением в Крыму

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что среди всех российских регионов в Крыму наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю.
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Симферополь исторически питался за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
Крым - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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20221821711
Обсудить 21
Сергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Несколько Калибров по запруде в канале и вода сама пойдет.
2 сентября, 11:04
Von Stirliz
8190109
Не надо ничего фантастического! Если ситуация с засухой природная, все это понимают. Но блокады никакой нет, есть мост, ходят поезда. Для питья завозить в магазины бутилированную воду с запретом поднимать на нее цены. Для ополоснуться-постирать - пустить эшелоны с технической водой в цистернах, во дворах поставить "бочки". А еще прекрасно помню еще во времена СССР в Крыму продавалось специальное мыло, работающее в морской воде... Короче, нелегко, но все выживут!
2 сентября, 11:02
Von Stirliz
7250207
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