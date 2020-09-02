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https://ria.ru/20200902/krym-1576611348.html
В Крыму рассказали, сколько туристов посетили полуостров на автомобилях
Число туристов на автомобилях значительно возросло в Крыму в этом сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:41
2020-09-02T11:41
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
керчь
новости - туризм
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Число туристов на автомобилях значительно возросло в Крыму в этом сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, открытие новой трассы "Таврида" способствует автопутешествиям."После полного ее запуска от Керчи до Севастополя мы ожидаем рост туристского потока на 10-15 процентов. Это обусловлено тем, что новые транспортные артерии позволят дать импульс к развитию восточного побережья. А также возросшая пропускная способность дороги сократила время пребывания отдыхающих в пути, позволяя посетить большее количество городов и достопримечательностей. По некоторым направлениям время в пути сократилось с пяти-семи до двух часов", — подчеркнул Волченко.По данным министерства курортов и туризма республики, в августе число гостей, приехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,2 процента в разрезе всего турпотока.
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, керчь, новости - туризм, республика крым, севастополь

В Крыму рассказали, сколько туристов посетили полуостров на автомобилях

11:41 02.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Число туристов на автомобилях значительно возросло в Крыму в этом сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"В этом году в Крыму автотуризм стал особенно популярен. Полуостров многогранен, и поездка на автомобиле позволяет увидеть и удивительные природные красоты: Белая Скала, Розовое озеро, и многочисленные пещерные города, и посетить уникальные крымские дворцы, и насладиться гастрономией региона и побывать в винных хозяйствах", — сказал он журналистам.
По его словам, открытие новой трассы "Таврида" способствует автопутешествиям.
"После полного ее запуска от Керчи до Севастополя мы ожидаем рост туристского потока на 10-15 процентов. Это обусловлено тем, что новые транспортные артерии позволят дать импульс к развитию восточного побережья. А также возросшая пропускная способность дороги сократила время пребывания отдыхающих в пути, позволяя посетить большее количество городов и достопримечательностей. По некоторым направлениям время в пути сократилось с пяти-семи до двух часов", — подчеркнул Волченко.
По данным министерства курортов и туризма республики, в августе число гостей, приехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,2 процента в разрезе всего турпотока.
Кот - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТуризмКерчьНовости - ТуризмРеспублика КрымСевастополь
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