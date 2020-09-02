https://ria.ru/20200902/krym-1576611348.html
В Крыму рассказали, сколько туристов посетили полуостров на автомобилях
Число туристов на автомобилях значительно возросло в Крыму в этом сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:41
2020-09-02T11:41
2020-09-02T11:41
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
керчь
новости - туризм
республика крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155334/94/1553349408_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8e2f8a2d538cb7b18ba65a1c6b00db05.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Число туристов на автомобилях значительно возросло в Крыму в этом сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, открытие новой трассы "Таврида" способствует автопутешествиям."После полного ее запуска от Керчи до Севастополя мы ожидаем рост туристского потока на 10-15 процентов. Это обусловлено тем, что новые транспортные артерии позволят дать импульс к развитию восточного побережья. А также возросшая пропускная способность дороги сократила время пребывания отдыхающих в пути, позволяя посетить большее количество городов и достопримечательностей. По некоторым направлениям время в пути сократилось с пяти-семи до двух часов", — подчеркнул Волченко.По данным министерства курортов и туризма республики, в августе число гостей, приехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,2 процента в разрезе всего турпотока.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
керчь
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155334/94/1553349408_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_cc5125e8aec2c55e69d665e0730c8194.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, керчь, новости - туризм, республика крым, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Число туристов на автомобилях значительно возросло в Крыму в этом сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"В этом году в Крыму автотуризм стал особенно популярен. Полуостров многогранен, и поездка на автомобиле позволяет увидеть и удивительные природные красоты: Белая Скала, Розовое озеро, и многочисленные пещерные города, и посетить уникальные крымские дворцы, и насладиться гастрономией региона и побывать в винных хозяйствах", — сказал он журналистам.
По его словам, открытие новой трассы "Таврида" способствует автопутешествиям.
"После полного ее запуска от Керчи до Севастополя мы ожидаем рост туристского потока на 10-15 процентов. Это обусловлено тем, что новые транспортные артерии позволят дать импульс к развитию восточного побережья. А также возросшая пропускная способность дороги сократила время пребывания отдыхающих в пути, позволяя посетить большее количество городов и достопримечательностей. По некоторым направлениям время в пути сократилось с пяти-семи до двух часов", — подчеркнул Волченко.
По данным министерства курортов и туризма республики, в августе число гостей, приехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,2 процента в разрезе всего турпотока.