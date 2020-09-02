https://ria.ru/20200902/krym-1576611348.html

В Крыму рассказали, сколько туристов посетили полуостров на автомобилях

Число туристов на автомобилях значительно возросло в Крыму в этом сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:41

2020-09-02T11:41

2020-09-02T11:41

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туризм

керчь

новости - туризм

республика крым

севастополь

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Число туристов на автомобилях значительно возросло в Крыму в этом сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, открытие новой трассы "Таврида" способствует автопутешествиям."После полного ее запуска от Керчи до Севастополя мы ожидаем рост туристского потока на 10-15 процентов. Это обусловлено тем, что новые транспортные артерии позволят дать импульс к развитию восточного побережья. А также возросшая пропускная способность дороги сократила время пребывания отдыхающих в пути, позволяя посетить большее количество городов и достопримечательностей. По некоторым направлениям время в пути сократилось с пяти-семи до двух часов", — подчеркнул Волченко.По данным министерства курортов и туризма республики, в августе число гостей, приехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,2 процента в разрезе всего турпотока.

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

керчь

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, керчь, новости - туризм, республика крым, севастополь