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Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T00:59
2020-09-02T01:16
светлана тихановская
россия
роман чегринец
владимир путин
симферополь
белоруссия
республика крым
севастополь
оон
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Позиция бывшего кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" <u><a href="http://ria.ru/person_roman-chegrinets/">Роман Чегринец</a>.</u>Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным нормам. По ее мнению, юридически полуостров принадлежит <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, фактически он российский.По его словам, белорусам стоит доверять и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзное государство."Не надо верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки наших украинских братьев", - подчеркнул Чегринец.Российские власти неоднократно отмечали, что Крым стал российским в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. В Москве подчеркивали, что все попытки по изменению статуса полуострова обречены на провал. Кроме того, президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".В Минске и других белорусских городах с 9 августа проходят акции протеста. Их участники не признают результаты президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> с результатом в 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.Оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская также не согласна с результатами голосования, однако она покинула страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>.
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576605299.html
https://ria.ru/20200818/1575949871.html
Каким международным правом она руководствуется? Мнением Псаки? В отношении процедур присоединения Крыма, Россия последовательно руководствовалась нормами международного права и выполняла их. Скорее страны Запада, в данном случае, нарушают нормы международного права своей непродуманной реакцией.
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россия
симферополь
белоруссия
республика крым
севастополь
РИА Новости
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светлана тихановская, россия, роман чегринец, владимир путин, симферополь, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, в мире

Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской

00:59 02.09.2020 (обновлено: 01:16 02.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным нормам. По ее мнению, юридически полуостров принадлежит Украине, фактически он российский.
"Человек абсолютно не понимает о чем он говорит, и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, белорусам стоит доверять и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзное государство.
"Не надо верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки наших украинских братьев", - подчеркнул Чегринец.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 23:09Протесты в Белоруссии
Тихановская высказала свою позицию по Крыму
Российские власти неоднократно отмечали, что Крым стал российским в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. В Москве подчеркивали, что все попытки по изменению статуса полуострова обречены на провал. Кроме того, президент Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В Минске и других белорусских городах с 9 августа проходят акции протеста. Их участники не признают результаты президентских выборов. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с результатом в 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.
Оппозиция объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская также не согласна с результатами голосования, однако она покинула страну и уехала в Литву.
Председатель Общественной организации Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 17:32Протесты в Белоруссии
"Белорусы Крыма" предложили провести референдум о Союзном государстве
17210228
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Светлана ТихановскаяРоссияРоман ЧегринецВладимир ПутинСимферопольБелоруссияРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
Каким международным правом она руководствуется? Мнением Псаки? В отношении процедур присоединения Крыма, Россия последовательно руководствовалась нормами международного права и выполняла их. Скорее страны Запада, в данном случае, нарушают нормы международного права своей непродуманной реакцией.
2 сентября, 02:09
Eugene Zaboy
910001
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