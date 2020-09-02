https://ria.ru/20200902/kravtsov-1576615324.html

Кравцов рассказал, что занимается йогой и бегает по утрам

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что занимается йогой и бегает по утрам, а также посоветовал всем заниматься спортом. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:25

2020-09-02T10:25

2020-09-02T10:25

анна попова

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> рассказал, что занимается йогой и бегает по утрам, а также посоветовал всем заниматься спортом."Я лично утром делаю небольшую пробежку и немного занимаюсь йогой для того, чтобы и потянуть мышцы, и дыхание. Это такая хорошая зарядка", - сказал министр на онлайн-урок "Будь здоров!"Он также вспомнил, что в детстве занимался лыжами, баскетболом, боевыми искусствами и шахматами. Есть разные виды спорта, отметил Кравцов, и посоветовал всем заниматься им."Я абсолютно точно утром, потому что утро у меня начинается в рабочем кабинете, успеваю сделать несколько упражнений - на этом все, пробежки нет", - рассказала в свою очередь глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.

https://ria.ru/20200727/1575012182.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество