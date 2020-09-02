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Кравцов рассказал, что занимается йогой и бегает по утрам
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что занимается йогой и бегает по утрам, а также посоветовал всем заниматься спортом. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:25
2020-09-02T10:25
анна попова
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> рассказал, что занимается йогой и бегает по утрам, а также посоветовал всем заниматься спортом."Я лично утром делаю небольшую пробежку и немного занимаюсь йогой для того, чтобы и потянуть мышцы, и дыхание. Это такая хорошая зарядка", - сказал министр на онлайн-урок "Будь здоров!"Он также вспомнил, что в детстве занимался лыжами, баскетболом, боевыми искусствами и шахматами. Есть разные виды спорта, отметил Кравцов, и посоветовал всем заниматься им."Я абсолютно точно утром, потому что утро у меня начинается в рабочем кабинете, успеваю сделать несколько упражнений - на этом все, пробежки нет", - рассказала в свою очередь глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.
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анна попова, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Кравцов рассказал, что занимается йогой и бегает по утрам

10:25 02.09.2020
19
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что занимается йогой и бегает по утрам, а также посоветовал всем заниматься спортом.
"Я лично утром делаю небольшую пробежку и немного занимаюсь йогой для того, чтобы и потянуть мышцы, и дыхание. Это такая хорошая зарядка", - сказал министр на онлайн-урок "Будь здоров!"
Он также вспомнил, что в детстве занимался лыжами, баскетболом, боевыми искусствами и шахматами. Есть разные виды спорта, отметил Кравцов, и посоветовал всем заниматься им.
"Я абсолютно точно утром, потому что утро у меня начинается в рабочем кабинете, успеваю сделать несколько упражнений - на этом все, пробежки нет", - рассказала в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Подростки во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 21:20
Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваний в детских лагерях
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Анна ПоповаСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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