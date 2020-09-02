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https://ria.ru/20200902/kosmos-1576641313.html
"Это было похоже на бабах". Ученые нашли мощнейшую черную дыру
Астрофизики смогли установить источник самых мощных когда-либо зарегистрированных гравитационных волн, им оказалась черная дыра средней массы – объект,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:23
2020-09-02T17:23
космос - риа наука
италия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Астрофизики смогли установить источник самых мощных когда-либо зарегистрированных гравитационных волн, им оказалась черная дыра средней массы – объект, существование которого ранее не подтверждалось, сообщили специалисты Virgo, европейского детектора гравитационных волн, базирующегося в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>.Пакет необычных гравитационных волн был зарегистрирован 21 мая 2019 года и получил кодовое название GW1905. Сигнал длился не более 0,1 секунды, но привлек к себе внимание ученых. "Это было не "щебетанье", которое мы обычно фиксируем. Это было больше похоже на "бабах", и генерирующая это система – самая массивная в истории наблюдений Virgo и LIGO", - заявил представитель европейского проекта Нельсон Кристенсен. Ученые американской обсерватории LIGO являются соавторами исследования.Исследования показали, что источником сигнала стала сверхмассивная двойная система: две черные дыры массой 66 Солнц и 85 Солнц в результате слияния образовали черную дыру массой 142 Солнца.Также отмечается, что наиболее массивный компонент двойной системы лежит в диапазоне масс, противоречащем теории звездной эволюции и, таким образом, бросает вызов нашему пониманию финальных стадий жизни массивных звезд.Учитывая, что по оценкам ученых, слияние произошло 7 миллиардов лет назад, не исключается, что речь идет о "первичной черной дыре" - гипотетическом типе черной дыры, которая образовывалась в сверхплотной материи в момент начального расширения Вселенной.
https://ria.ru/20200408/1569760606.html
https://ria.ru/20191209/1562075453.html
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италия
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космос - риа наука, италия

"Это было похоже на бабах". Ученые нашли мощнейшую черную дыру

17:23 02.09.2020
1127
© ESA/HubbleЧёрная дыра в представлении художника
Чёрная дыра в представлении художника - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© ESA/Hubble
Чёрная дыра в представлении художника. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Астрофизики смогли установить источник самых мощных когда-либо зарегистрированных гравитационных волн, им оказалась черная дыра средней массы – объект, существование которого ранее не подтверждалось, сообщили специалисты Virgo, европейского детектора гравитационных волн, базирующегося в Италии.
Пакет необычных гравитационных волн был зарегистрирован 21 мая 2019 года и получил кодовое название GW1905. Сигнал длился не более 0,1 секунды, но привлек к себе внимание ученых. "Это было не "щебетанье", которое мы обычно фиксируем. Это было больше похоже на "бабах", и генерирующая это система – самая массивная в истории наблюдений Virgo и LIGO", - заявил представитель европейского проекта Нельсон Кристенсен. Ученые американской обсерватории LIGO являются соавторами исследования.
Сверхмассивная черная дыра, находящаяся в центре квазара 3C 279 - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 16:40РИА Наука
Опубликовано самое близкое фото черной дыры
Исследования показали, что источником сигнала стала сверхмассивная двойная система: две черные дыры массой 66 Солнц и 85 Солнц в результате слияния образовали черную дыру массой 142 Солнца.
"Ключевой аспект, привлекший внимание астрофизиков, заключается в том, что остаток слияния относится к классу так называемых черных дыр средней массы… Он лежит в диапазоне масс (от 100 до 1000 масс Солнца), в котором черная дыра никогда прежде не наблюдалась", - говорится в коммюнике.
Также отмечается, что наиболее массивный компонент двойной системы лежит в диапазоне масс, противоречащем теории звездной эволюции и, таким образом, бросает вызов нашему пониманию финальных стадий жизни массивных звезд.
Учитывая, что по оценкам ученых, слияние произошло 7 миллиардов лет назад, не исключается, что речь идет о "первичной черной дыре" - гипотетическом типе черной дыры, которая образовывалась в сверхплотной материи в момент начального расширения Вселенной.
Так художник представил себе полярное сияние на коричневом карлике - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 08:00РИА Наука
Как выжить рядом с черной дырой. Опыт планет необычного происхождения
1048101
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