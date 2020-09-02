https://ria.ru/20200902/kosmos-1576641313.html

"Это было похоже на бабах". Ученые нашли мощнейшую черную дыру

Астрофизики смогли установить источник самых мощных когда-либо зарегистрированных гравитационных волн, им оказалась черная дыра средней массы – объект,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:23

2020-09-02T17:23

2020-09-02T17:23

космос - риа наука

италия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Астрофизики смогли установить источник самых мощных когда-либо зарегистрированных гравитационных волн, им оказалась черная дыра средней массы – объект, существование которого ранее не подтверждалось, сообщили специалисты Virgo, европейского детектора гравитационных волн, базирующегося в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>.Пакет необычных гравитационных волн был зарегистрирован 21 мая 2019 года и получил кодовое название GW1905. Сигнал длился не более 0,1 секунды, но привлек к себе внимание ученых. "Это было не "щебетанье", которое мы обычно фиксируем. Это было больше похоже на "бабах", и генерирующая это система – самая массивная в истории наблюдений Virgo и LIGO", - заявил представитель европейского проекта Нельсон Кристенсен. Ученые американской обсерватории LIGO являются соавторами исследования.Исследования показали, что источником сигнала стала сверхмассивная двойная система: две черные дыры массой 66 Солнц и 85 Солнц в результате слияния образовали черную дыру массой 142 Солнца.Также отмечается, что наиболее массивный компонент двойной системы лежит в диапазоне масс, противоречащем теории звездной эволюции и, таким образом, бросает вызов нашему пониманию финальных стадий жизни массивных звезд.Учитывая, что по оценкам ученых, слияние произошло 7 миллиардов лет назад, не исключается, что речь идет о "первичной черной дыре" - гипотетическом типе черной дыры, которая образовывалась в сверхплотной материи в момент начального расширения Вселенной.

https://ria.ru/20200408/1569760606.html

https://ria.ru/20191209/1562075453.html

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италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, италия