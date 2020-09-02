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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200902/kosmos-1576629653.html
Россия предлагает космическим туристам слетать на МКС на 30 дней
Россия предлагает космическим туристам полеты на Международную космическую станцию по расширенной программе с увеличенным временем пребывания на МКС - до одного РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:09
2020-09-02T14:13
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Россия предлагает космическим туристам полеты на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> по расширенной программе с увеличенным временем пребывания на МКС - до одного месяца, сообщил гендиректор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-loskutov-direktor-glavkosmosa/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Лоскутов</a>.Лоскутов выступил на онлайн-форуме Global Satellite &amp; Space Show. В его презентации приведен список "дополнительных опций", которые может заказать космический турист при полете в космос. В их числе есть и "полет на МКС на нестандартный период до 30 дней". При этом отмечается, что стандартный туристический полет на МКС длится до 10 дней.Среди других дополнительных опций - выход в открытый космос, подготовка к полету в невесомости при помощи специальных самолетов, разработка и помощь в осуществлении собственной научной программы на орбите, создание специального набора питания. Одной из таких дополнительных опций является "Спускаемый аппарат "Союза" после возвращения на Землю", то есть возможность космическим туристам выкупить спускаемый аппарат корабля, который вернет их с Международной космической станции на Землю.В стандартную программу космического туриста входит медицинское обследование, подготовка в Звездном городке, непосредственно полет на МКС и возвращение на Землю, а также услуги по поиску и спасению вернувшегося туриста.Ранее в российском представительстве компании Space Adventures - американской компании, которая также занимается полетами туристов на российских космических кораблях, - сообщили РИА Новости, что заключены контракты с космическими туристами, которые, как планируется, отправятся на МКС на "Союзе" в 2021 году. Официально стоимость полета не разглашается, но в 2001-2009 годах, когда на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, за десятисуточный полет с них просили от 20 до 50 миллионов долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/mks-1576398154.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Россия предлагает космическим туристам слетать на МКС на 30 дней

14:09 02.09.2020 (обновлено: 14:13 02.09.2020)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия предлагает космическим туристам полеты на Международную космическую станцию по расширенной программе с увеличенным временем пребывания на МКС - до одного месяца, сообщил гендиректор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
Лоскутов выступил на онлайн-форуме Global Satellite & Space Show. В его презентации приведен список "дополнительных опций", которые может заказать космический турист при полете в космос. В их числе есть и "полет на МКС на нестандартный период до 30 дней". При этом отмечается, что стандартный туристический полет на МКС длится до 10 дней.
Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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Первый в истории полностью российский экипаж МКС может полететь в 2021-м
Среди других дополнительных опций - выход в открытый космос, подготовка к полету в невесомости при помощи специальных самолетов, разработка и помощь в осуществлении собственной научной программы на орбите, создание специального набора питания.
Одной из таких дополнительных опций является "Спускаемый аппарат "Союза" после возвращения на Землю", то есть возможность космическим туристам выкупить спускаемый аппарат корабля, который вернет их с Международной космической станции на Землю.
В стандартную программу космического туриста входит медицинское обследование, подготовка в Звездном городке, непосредственно полет на МКС и возвращение на Землю, а также услуги по поиску и спасению вернувшегося туриста.
Ранее в российском представительстве компании Space Adventures - американской компании, которая также занимается полетами туристов на российских космических кораблях, - сообщили РИА Новости, что заключены контракты с космическими туристами, которые, как планируется, отправятся на МКС на "Союзе" в 2021 году. Официально стоимость полета не разглашается, но в 2001-2009 годах, когда на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, за десятисуточный полет с них просили от 20 до 50 миллионов долларов.
2743001
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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