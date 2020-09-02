https://ria.ru/20200902/kosmos-1576620960.html

Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей

Украинская аппаратура на новом российском модуле "Наука", запуск которого на Международную космическую станцию намечается в 2021 году, заменена на российскую,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:58

2020-09-02T11:58

2020-09-02T11:59

риа наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

украина

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Украинская аппаратура на новом российском модуле "Наука", запуск которого на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> намечается в 2021 году, заменена на российскую, сообщил главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов.Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем <a href="http://ria.ru/product_Proton-M/" target="_blank" data-auto="true">"Протон-М"</a> с космодрома Байконур в апреле 2021 года. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.В 2013 году после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы.Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Сейчас модуль проходит испытания на космодроме.

https://ria.ru/20190925/1559126068.html

lyuda.terenteva.55 Очень хорошо. Современно, надёжно, удобно. Бог в помощь в успешных испытаниях и в бесперебойной работе. 17

Бывший Спецназовец а как же он полетит,с катапульты Рогозина? 13

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россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, украина