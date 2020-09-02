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https://ria.ru/20200902/kosmos-1576620960.html
Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей
Украинская аппаратура на новом российском модуле "Наука", запуск которого на Международную космическую станцию намечается в 2021 году, заменена на российскую,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:58
2020-09-02T11:59
риа наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
украина
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Украинская аппаратура на новом российском модуле "Наука", запуск которого на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> намечается в 2021 году, заменена на российскую, сообщил главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов.Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем <a href="http://ria.ru/product_Proton-M/" target="_blank" data-auto="true">"Протон-М"</a> с космодрома Байконур в апреле 2021 года. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.В 2013 году после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы.Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Сейчас модуль проходит испытания на космодроме.
https://ria.ru/20190925/1559126068.html
Очень хорошо. Современно, надёжно, удобно. Бог в помощь в успешных испытаниях и в бесперебойной работе.
17
а как же он полетит,с катапульты Рогозина?
13
6
россия
украина
РИА Новости
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Новости
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, украина

Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей

11:58 02.09.2020 (обновлено: 11:59 02.09.2020)
7891
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМодуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
Модуль Наука российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинская аппаратура на новом российском модуле "Наука", запуск которого на Международную космическую станцию намечается в 2021 году, заменена на российскую, сообщил главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов.
Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур в апреле 2021 года. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").
"Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне" [предприятие в Харькове], заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" [российская Ракетно-космическая корпорация "Энергия"]", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в журнале "Русский космос", выпускаемом "Роскосмосом".
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.
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В 2013 году после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы.
Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Сейчас модуль проходит испытания на космодроме.
15942404
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РИА НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосУкраина
Популярные комментарии
Очень хорошо. Современно, надёжно, удобно. Бог в помощь в успешных испытаниях и в бесперебойной работе.
2 сентября, 12:08
lyuda.terenteva.55
1600001
а как же он полетит,с катапульты Рогозина?
2 сентября, 14:24
Бывший Спецназовец
1000012
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