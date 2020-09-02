Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей
11:58 02.09.2020 (обновлено: 11:59 02.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМодуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
Модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинская аппаратура на новом российском модуле "Наука", запуск которого на Международную космическую станцию намечается в 2021 году, заменена на российскую, сообщил главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов.
Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур в апреле 2021 года. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда").
"Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне" [предприятие в Харькове], заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" [российская Ракетно-космическая корпорация "Энергия"]", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в журнале "Русский космос", выпускаемом "Роскосмосом".
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.
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В 2013 году после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы.
Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Сейчас модуль проходит испытания на космодроме.
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lyuda.terenteva.55
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Бывший Спецназовец
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