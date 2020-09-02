https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576651266.html

В Турции объявили о втором пике пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T20:30

2020-09-02T20:30

2020-09-02T20:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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<strong>АНКАРА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> достигла второго пика, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа."Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой волны. Анкара, Стамбул, Измир, Бурса все еще в ряду высокого риска", - сказал Коджа журналистам.Он добавил, что также много новых случаев заражения наблюдаются в восточных провинциях страны – Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.По приведенным министром данным, в среду в Турции было зарегистрировано 1596 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, это самый большой суточный прирост с 15 июня. Общее число зараженных достигло 273 301, 45 человек умерли за сутки, с начала пандемии - 6462. Коджа сообщил накануне, что число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 1572, умерли 47 больных, это их наибольшее число с 15 мая.Сейчас в Турции наибольшее число случаев коронавируса регистрируется в Анкаре - их в два раза больше чем в Стамбуле, сообщил Коджа. "Поэтому мы больше работаем над Анкарой и начали принимать меры, особенно в отношении социальной дистанции. Людям старше определенного возраста ограничен вход в разные учреждения. Но пока на повестке дня нет таких мер, как комендантский час", - сказал глава минздрава.Он добавил, что нельзя говорить о потере контроля над пандемией, но "в некоторых провинциях ситуация пограничная".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200901/shvetsiya-1576555916.html

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

Коля Моргунов ну, что наотдыхались? сейчас все кто вернулся по новой понесут это все и все опять дома засядут до следующего лета 22

Арсений Новиков Наши граждане как одержимые прутся туда отдыхать...... 20

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турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, в мире