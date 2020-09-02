https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576644956.html

Ученые выяснили, почему при COVID-19 образуются тромбы

Шведские ученые определили биологический механизм повышения свертываемости крови и появления тромбоза при COVID-19. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:31

2020-09-02T18:31

2020-09-02T18:31

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

открытия - риа наука

швеция

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Шведские ученые определили биологический механизм повышения свертываемости крови и появления тромбоза при COVID-19. Результаты исследования <a href="https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1715835" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Thrombosis and Haemostasis.Известно, что одно из самых распространенных осложнений при тяжелой форме COVID-19 — тромбоз, формирование внутри кровеносных сосудов сгустков крови, тромбов. Но механизм возникновения этого осложнения до сих пор был не до конца понятен.Ученые-биологи из Уппсальского университета и их коллеги-медики из университетской больницы выяснили, что при попадании коронавируса в организм активируется определенный белок, запускающий часть нашей иммунной системы, которая повышает свертываемость крови. Также они поняли, почему традиционные препараты для разжижения крови при этом не помогают. Оказалось, что ключевой механизм образования тромбов при COVID-19 — активация так называемой системы комплемента — совокупности белков плазмы крови, участвующих в реализации иммунного ответа.Функция системы комплемента, включающей около пятидесяти белков, циркулирующих в крови, — распознавать и быстро обезвреживать бактерии и вирусы, а также мертвые и поврежденные клетки в кровотоке.Таким образом, система комплемента выполняет важную функцию очистки. Но когда ее активация становится слишком мощной, например при тяжелых инфекциях, система становится сверхактивной и начинает воздействовать на собственные клетки организма, что приводит к повреждению тканей.Шведские ученые установили, что ключевую роль активации системы комплемента при коронавирусной инфекции играет белок MBL — лектин, связывающий маннозу.Они замерили уровень и активность MBL у шестидесяти пяти пациентов с COVID-19 в университетской больнице Уппсалы. У всех, у кого во время пребывания в больнице развился тромбоз, активность и уровни MBL были повышены.Ученые считают, что активация системы комплемента посредством MBL способствует общему повышению свертывания крови и увеличению риска тромбоза."Наши результаты особенно интересны тем, что они объясняют, почему так много пациентов страдают от образования тромбов, несмотря на лечение, и почему обычные препараты для разжижения крови не могут это предотвратить", — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования Оскара Эрикссона (Oskar Eriksson), врача университетской больницы и научного сотрудника отделения иммунологии, генетики и патологии Уппсальского университета.Ученые считают, что их результаты помогут создать систему тестирования пациентов с COVID-19 на активность MBL, чтобы своевременно выявлять среди них тех, кто подвержен высокому риску тромбоза, а также будут способствовать созданию специфического лекарства для разжижения крови, нацеленного на этот белок.

https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html

https://ria.ru/20200813/1575725234.html

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швеция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, открытия - риа наука, швеция