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https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576634780.html
В Волгограде объяснили долгое пребывание пациентов с COVID-19 в больницах
Долгое пребывание в больницах Волгограда пациентов с коронавирусом связано не со сроками выполнения анализов на COVID-19, а с общим состоянием больного,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:29
2020-09-02T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
волгоград
волгоградская область
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<strong>ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости.</strong> Долгое пребывание в больницах <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> пациентов с коронавирусом связано не со сроками выполнения анализов на COVID-19, а с общим состоянием больного, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>.Ранее издание v102.ru сообщало о том, что пациенты нескольких больниц в Волгограде, где лечат от коронавируса, жалуются на долгое ожидание результатов повторных тестов на COVID-19, от которых зависит их выписка из учреждения. Кроме того, сообщал портал, некоторые тесты терялись по пути из лаборатории в больницу.По информации ведомства, с начала пандемии в комитет здравоохранения Волгоградской области поступило семь обращений о длительности проведения лабораторных исследований на коронавирус, часть из них - по поводу оказания услуг в негосударственных диагностических центрах.По словам собеседника агентства, в Волгоградской области анализы на коронавирус проводят в девяти лабораториях, ежедневно проводится около трех тысяч исследований. Сроки проведения тестов зависят от загрузки лаборатории. По данным комитета, в ближайшее время планируется оснастить дополнительным оборудованием Центральную клинико-диагностическую лабораторию, что позволит увеличить количество проводимых анализов на одну тысячу в день.По данным ведомства, в регионе имеется около четырех тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом, треть из них свободны.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 2 сентября зарегистрировано 12 309 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 93 – за последние сутки. Выздоровели 8874 человек, скончались 106.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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россия
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область

В Волгограде объяснили долгое пребывание пациентов с COVID-19 в больницах

15:29 02.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудница поликлиники дезинфицирует поверхности помещения в связи с угрозой распространения коронавируса
Сотрудница поликлиники дезинфицирует поверхности помещения в связи с угрозой распространения коронавируса - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Долгое пребывание в больницах Волгограда пациентов с коронавирусом связано не со сроками выполнения анализов на COVID-19, а с общим состоянием больного, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее издание v102.ru сообщало о том, что пациенты нескольких больниц в Волгограде, где лечат от коронавируса, жалуются на долгое ожидание результатов повторных тестов на COVID-19, от которых зависит их выписка из учреждения. Кроме того, сообщал портал, некоторые тесты терялись по пути из лаборатории в больницу.
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По информации ведомства, с начала пандемии в комитет здравоохранения Волгоградской области поступило семь обращений о длительности проведения лабораторных исследований на коронавирус, часть из них - по поводу оказания услуг в негосударственных диагностических центрах.

"Выписка пациентов осуществляется не только при наличии отрицательного ПЦР-анализа на COVID-19, но и при удовлетворительном состоянии пациента. Подчеркнем, что заборы биоматериала осуществляются еще во время лечения пневмонии, а не когда пациент может однозначно покидать стационар. Фактически ожидание результатов тестирования сопряжено с продолжением лечения заболевания или его последствий", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

По словам собеседника агентства, в Волгоградской области анализы на коронавирус проводят в девяти лабораториях, ежедневно проводится около трех тысяч исследований. Сроки проведения тестов зависят от загрузки лаборатории. По данным комитета, в ближайшее время планируется оснастить дополнительным оборудованием Центральную клинико-диагностическую лабораторию, что позволит увеличить количество проводимых анализов на одну тысячу в день.
По данным ведомства, в регионе имеется около четырех тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом, треть из них свободны.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 2 сентября зарегистрировано 12 309 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 93 – за последние сутки. Выздоровели 8874 человек, скончались 106.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВолгоградВолгоградская область
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