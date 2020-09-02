https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576634780.html

В Волгограде объяснили долгое пребывание пациентов с COVID-19 в больницах

Долгое пребывание в больницах Волгограда пациентов с коронавирусом связано не со сроками выполнения анализов на COVID-19, а с общим состоянием больного,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:29

2020-09-02T15:29

2020-09-02T15:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

волгоград

волгоградская область

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<strong>ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости.</strong> Долгое пребывание в больницах <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> пациентов с коронавирусом связано не со сроками выполнения анализов на COVID-19, а с общим состоянием больного, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>.Ранее издание v102.ru сообщало о том, что пациенты нескольких больниц в Волгограде, где лечат от коронавируса, жалуются на долгое ожидание результатов повторных тестов на COVID-19, от которых зависит их выписка из учреждения. Кроме того, сообщал портал, некоторые тесты терялись по пути из лаборатории в больницу.По информации ведомства, с начала пандемии в комитет здравоохранения Волгоградской области поступило семь обращений о длительности проведения лабораторных исследований на коронавирус, часть из них - по поводу оказания услуг в негосударственных диагностических центрах.По словам собеседника агентства, в Волгоградской области анализы на коронавирус проводят в девяти лабораториях, ежедневно проводится около трех тысяч исследований. Сроки проведения тестов зависят от загрузки лаборатории. По данным комитета, в ближайшее время планируется оснастить дополнительным оборудованием Центральную клинико-диагностическую лабораторию, что позволит увеличить количество проводимых анализов на одну тысячу в день.По данным ведомства, в регионе имеется около четырех тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом, треть из них свободны.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 2 сентября зарегистрировано 12 309 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 93 – за последние сутки. Выздоровели 8874 человек, скончались 106.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200625/1573467670.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область