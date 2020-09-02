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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576621343.html
Число случаев COVID-19 в США выросло на 43 тысячи за сутки
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 43,2 тысячи, скончались еще свыше тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:05
2020-09-02T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 43,2 тысячи, скончались еще свыше тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали еще 43 253 новых случая заражения и 1067 летальных исходов из-за COVID-19.Днем ранее эти показатели составляли 33 888 и 594 соответственно.Всего, по данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 6 075 650 человек, скончались свыше 184 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Более 2,2 миллиона человек уже выздоровели.Университет сообщает, что во всем мире выявили свыше 25,7 миллиона заражений коронавирусом, скончались 857 413 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США выросло на 43 тысячи за сутки

12:05 02.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 43,2 тысячи, скончались еще свыше тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали еще 43 253 новых случая заражения и 1067 летальных исходов из-за COVID-19.
Днем ранее эти показатели составляли 33 888 и 594 соответственно.
Всего, по данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 6 075 650 человек, скончались свыше 184 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Более 2,2 миллиона человек уже выздоровели.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 11:40Распространение нового коронавируса
В Центре Гамалеи рассказали о случае повторного заражения коронавирусом
Университет сообщает, что во всем мире выявили свыше 25,7 миллиона заражений коронавирусом, скончались 857 413 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1010200
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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