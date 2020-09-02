https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576621343.html
Число случаев COVID-19 в США выросло на 43 тысячи за сутки
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 43,2 тысячи, скончались еще свыше тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:05
2020-09-02T12:05
2020-09-02T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 43,2 тысячи, скончались еще свыше тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали еще 43 253 новых случая заражения и 1067 летальных исходов из-за COVID-19.Днем ранее эти показатели составляли 33 888 и 594 соответственно.Всего, по данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 6 075 650 человек, скончались свыше 184 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Более 2,2 миллиона человек уже выздоровели.Университет сообщает, что во всем мире выявили свыше 25,7 миллиона заражений коронавирусом, скончались 857 413 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576619850.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире