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В Центре Гамалеи рассказали о случае повторного заражения коронавирусом
Сейчас достоверно доказан один клинический случай повторного заражения коронавирусом, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:40
2020-09-02T11:44
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Сейчас достоверно доказан один клинический случай повторного заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", - сказал он в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".По словам Лисицына, между заболеваниями прошло 148 суток.Еще один возможный случай повторного заражения коронавирусом рассматривается в Туве, пока вердикта нет, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Второй случай сейчас в Российской Федерации рассматривается, в Туве. Пока вердикт, действительно ли это повторное заражение или нет, не поставлен", - сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Центре Гамалеи рассказали о случае повторного заражения коронавирусом

11:40 02.09.2020 (обновлено: 11:44 02.09.2020)
1889
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / viz-arch
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Сейчас достоверно доказан один клинический случай повторного заражения коронавирусом, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.
"Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Лисицына, между заболеваниями прошло 148 суток.
Еще один возможный случай повторного заражения коронавирусом рассматривается в Туве, пока вердикта нет, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.
"Второй случай сейчас в Российской Федерации рассматривается, в Туве. Пока вердикт, действительно ли это повторное заражение или нет, не поставлен", - сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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