https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576619850.html

В Центре Гамалеи рассказали о случае повторного заражения коронавирусом

Сейчас достоверно доказан один клинический случай повторного заражения коронавирусом, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:40

2020-09-02T11:40

2020-09-02T11:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Сейчас достоверно доказан один клинический случай повторного заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", - сказал он в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".По словам Лисицына, между заболеваниями прошло 148 суток.Еще один возможный случай повторного заражения коронавирусом рассматривается в Туве, пока вердикта нет, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Второй случай сейчас в Российской Федерации рассматривается, в Туве. Пока вердикт, действительно ли это повторное заражение или нет, не поставлен", - сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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