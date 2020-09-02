Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615918.html
В России за сутки умерли 115 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 115 человек с COVID, за все время - 17 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:34
2020-09-02T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339800_0:144:3132:1906_1400x0_80_0_0_7af3cc85e182d5219da8814a0f0ac63b.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 115 человек с COVID, за все время - 17 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 21 человек за сутки умер в Санкт-Петербурге, 12 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339800_50:0:2781:2048_1400x0_80_0_0_66eebef50fd687af07ef8c86588a29ca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 115 пациентов с COVID-19

10:34 02.09.2020
261
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За сутки в России умерли 115 человек с COVID, за все время - 17 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 115 летальных случаев... За весь период по России умерло 17 414 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 21 человек за сутки умер в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000810
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В России за сутки 5464 пациента излечились от коронавируса
Работа станции скорой медицинской помощи
В Москве выявили 625 новых случаев COVID-19
Отдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов
Туроператоры рассказали об условиях посещения туристами Мальдивов
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В России выявили 4952 новых случая коронавируса
Врачи городской клинической больницы
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассказал, что привился вакциной "Спутник V"
Будильник
Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов
Обследование у дерматолога
Названа опасность красных родинок
Сотрудник полиции
В Москве группу аферистов заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж
Сергей Кравцов
Кравцов рассказал, как бороться со стрессом
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Вид на Ялту
В Крыму создали штаб по водоснабжению полуострова
Актер Валентин Гафт
Путин поздравил Валентина Гафта с 85-летием
Летучая мышь
Вирусолог призвал не бояться летучих мышей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния