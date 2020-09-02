https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615007.html

Вирусолог призвал не бояться летучих мышей

Летучие мыши не являются разносчиками коронавируса, передача инфекции от них человеку - редчайшее явление, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:16

2020-09-02T10:16

2020-09-02T10:39

москва

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

открытия - риа наука

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Летучие мыши не являются разносчиками коронавируса, передача инфекции от них человеку - редчайшее явление, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее в соцсетях появилась информация, что в центре Москвы в помещение залетела летучая мышь. В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что опасности в этом нет."Никакой опасности в плане коронавируса эти летучие мыши не представляют. Дело в том, что такая история, которая произошла в 2019 году, когда коронавирус летучих мышей перешел к человеку, - это очень редкое эволюционное событие. Оно бывает, как большая случайность, редко. В каждый данный момент такие вирусы не образуются, переходящие на человека", - рассказал Альтштейн.Поэтому, по словам эксперта, бояться летучих мышей москвичам не надо. И тем более не стоит их истреблять.Чтобы любой вирус передался от животного человеку, у него должна произойти "серьезная мутация", добавил эксперт.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200728/1575050220.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука