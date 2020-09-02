Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615007.html
Вирусолог призвал не бояться летучих мышей
Летучие мыши не являются разносчиками коронавируса, передача инфекции от них человеку - редчайшее явление, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:16
2020-09-02T10:39
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665442_0:137:2000:1262_1400x0_80_0_0_393473626dc9bacac3411b0a6263d1e2.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Летучие мыши не являются разносчиками коронавируса, передача инфекции от них человеку - редчайшее явление, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее в соцсетях появилась информация, что в центре Москвы в помещение залетела летучая мышь. В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что опасности в этом нет."Никакой опасности в плане коронавируса эти летучие мыши не представляют. Дело в том, что такая история, которая произошла в 2019 году, когда коронавирус летучих мышей перешел к человеку, - это очень редкое эволюционное событие. Оно бывает, как большая случайность, редко. В каждый данный момент такие вирусы не образуются, переходящие на человека", - рассказал Альтштейн.Поэтому, по словам эксперта, бояться летучих мышей москвичам не надо. И тем более не стоит их истреблять.Чтобы любой вирус передался от животного человеку, у него должна произойти "серьезная мутация", добавил эксперт.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200728/1575050220.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665442_69:0:1932:1397_1400x0_80_0_0_9b4ce8d95decfc49df04434ab63440d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука

Вирусолог призвал не бояться летучих мышей

10:16 02.09.2020 (обновлено: 10:39 02.09.2020)
542
© Depositphotos / KirsanovValЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / KirsanovVal
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Летучие мыши не являются разносчиками коронавируса, передача инфекции от них человеку - редчайшее явление, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в центре Москвы в помещение залетела летучая мышь. В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что опасности в этом нет.
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 15:04РИА Наука
Ученые выяснили, когда коронавирус летучих мышей стал человеческим
"Никакой опасности в плане коронавируса эти летучие мыши не представляют. Дело в том, что такая история, которая произошла в 2019 году, когда коронавирус летучих мышей перешел к человеку, - это очень редкое эволюционное событие. Оно бывает, как большая случайность, редко. В каждый данный момент такие вирусы не образуются, переходящие на человека", - рассказал Альтштейн.
Поэтому, по словам эксперта, бояться летучих мышей москвичам не надо. И тем более не стоит их истреблять.
"Свое дело коронавирус через летучих мышей уже сделал, он начал пандемию. Повторные случаи не исключаются, но будут очень редкими, может быть, через 200-300 лет, может, через 30 лет. Но чтобы каждодневно происходило такое явление, этого опасаться не надо", — отметил вирусолог.
Чтобы любой вирус передался от животного человеку, у него должна произойти "серьезная мутация", добавил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
1310000
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Открытия - РИА Наука
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Москве группу аферистов заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж
Девушка в защитной маске идет по улице
Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски
Альпы
В Альпах зафиксировали коллапс ледников из-за потепления
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Не только сибас и фондю". Шойгу рассказал, кому помогает РГО
Обследование у дерматолога
Названа опасность красных родинок
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассказал, что привился вакциной "Спутник V"
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
В центре Гамалеи оценили решение Жириновского привиться от COVID-19
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Правозащитники сообщили о задержании 75 человек на протестах в Минске
Фасад универмага Детский мир
У "Детского мира" первого в России будет 100% акций в свободном обращении
Оружие и боеприпасы, изъятые у лиц, причастных к контрабанде оружия
ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет
Бурый медведь
Спасатели рассказали, что делать при встрече с медведем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния