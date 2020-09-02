Шесть нижегородских городов выиграли конкурс по созданию комфортной среды
УФА, 2 сен - РИА Новости. Шесть населенных пунктов Нижегородской области, победившие на Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения", получат 350 миллионов рублей на реализацию представленных проектов, заявил губернатор Глеб Никитин.
Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в России с 2018 года. В нем могут участвовать малые города и исторические поселения, в которых живет до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. По итогам конкурса в 2020 году победили проекты из Башкирии, Татарстана, Московской и Нижегородской областей.
В пресс-службе главы Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никита сообщают, что в регионе победили проекты шести населенных пунктов. Так, в номинации "Исторические поселения" победителем от области стал Арзамас с проектом благоустройства улицы Карла Маркса. В номинации "Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек" лучшим признан Саров с проектом преображения детского парка на улице Сосина. В номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек" победителем признан Семенов с проектом создания территории "Фабрика развития ремесел". А в номинации "Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек" победили три нижегородских населенных пункта. "Это Чкаловск, Ворсма и Первомайск. Благоустраивать будут пристань в Чкаловске, берег озера Тосканка в Ворсме и Майский парк в Первомайске. В сумме шесть победителей получат 350 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба губернатора.
"Приятно, что три населенных пункта — Арзамас, Семенов и Саров — повторно стали победителями этого конкурса. Благодаря федеральному гранту в Арзамасе уже преобразился парк Гайдара, в Сарове — парк Зернова, а в Семенове — улица Заводская. С каждым годом конкуренция становится все серьезнее. Качество проектов улучшается, и мы стараемся не отставать от коллег. Результат очевиден: Нижегородская область вошла в число регионов с наибольшим количеством городов-победителей. Рассчитываем, что реализация проектов кардинально изменит облик наших малых и исторических поселений, выведет их на совершенно новый уровень качества жизни. Для нас важно, чтобы в дальнейшем результаты работы получили высокую оценку жителей", — сказал Никитин.