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Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
Министр обороны США Марк Эспер в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:49
2020-09-03T01:39
марк эспер
япония
ссср
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a> в речи в ознаменование 75-летия капитуляции <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским коммунизмом", но не о том, что <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> был союзником Соединенных Штатов во Второй мировой и внес свой вклад в разгром японских захватчиков.Выступая на авианосце "Миссури" на <a href="http://ria.ru/location_StateofHawaii/" target="_blank" data-auto="true">Гавайях</a> на торжественной церемонии, Эспер напомнил, что Вторая мировая война унесла более 70 миллионов жизней."Цена самого смертоносного конфликта в истории в человеческих жизнях привела к созданию нового мира на развалинах старого. Это началось с капитуляции императорской Японии на этом корабле 75 лет назад. Война полностью изменила глобальный баланс сил и придала новые очертания международному порядку стран-единомышленников с едиными целями и общими ценностями, которые хорошо подготовили их к последовавшей вскоре и длившейся десятилетиями борьбе с советским коммунизмом", - сказал Эспер.Он добавил, что США готовы, как и в 1941 году, "бороться с любым врагом и защищать любого друга", и пообещал "защищать ценности". "Мы не отступим и не уступим", - заявил Эспер.На церемонии присутствовали 11 американских ветеранов Второй мировой.В декларации итогам Потсдамской конференции в июле 1945 года США, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> потребовали от Японии безоговорочной капитуляции. Восьмого августа 1945 года Советский Союз в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации и на следующий день <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=10125@morfDictionary" target="_blank">вступил в войну с Японией</a>, в ходе которой разгромил японскую Квантунскую армию в Маньчжурии, а также освободил Южный Сахалин и Курилы. Пятнадцатого августа официальный Токио принял условия безоговорочной капитуляции. Второго сентября представители Японии подписали акт о капитуляции на борту американского авианосца "Миссури". Под документом стоят подписи США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.
https://ria.ru/20200902/khokkaydo-1576626711.html
https://ria.ru/20200825/voyna-1576256559.html
Ничто, кроме войны, не избавит Мир от этих сатанистов - англосаксов.
28
"Мы будем защищать наши ценности и все, что нам дорого, на всех поворотах истории и повсюду. Мы не отступим и не уступим", — заявил Эспер. Короче, от защиты американцев спасутся только те, у кого есть ядерное оружие.
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япония
ссср
сша
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марк эспер, япония, ссср, сша, в мире

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны

23:49 02.09.2020 (обновлено: 01:39 03.09.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским коммунизмом", но не о том, что СССР был союзником Соединенных Штатов во Второй мировой и внес свой вклад в разгром японских захватчиков.
Выступая на авианосце "Миссури" на Гавайях на торжественной церемонии, Эспер напомнил, что Вторая мировая война унесла более 70 миллионов жизней.
Вид на остров Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 13:30
Япония предлагала СССР Хоккайдо в обмен на выход из войны, заявил историк
"Цена самого смертоносного конфликта в истории в человеческих жизнях привела к созданию нового мира на развалинах старого. Это началось с капитуляции императорской Японии на этом корабле 75 лет назад. Война полностью изменила глобальный баланс сил и придала новые очертания международному порядку стран-единомышленников с едиными целями и общими ценностями, которые хорошо подготовили их к последовавшей вскоре и длившейся десятилетиями борьбе с советским коммунизмом", - сказал Эспер.
Он добавил, что США готовы, как и в 1941 году, "бороться с любым врагом и защищать любого друга", и пообещал "защищать ценности". "Мы не отступим и не уступим", - заявил Эспер.
На церемонии присутствовали 11 американских ветеранов Второй мировой.
В декларации итогам Потсдамской конференции в июле 1945 года США, Великобритания и Китай потребовали от Японии безоговорочной капитуляции. Восьмого августа 1945 года Советский Союз в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации и на следующий день вступил в войну с Японией, в ходе которой разгромил японскую Квантунскую армию в Маньчжурии, а также освободил Южный Сахалин и Курилы.
Пятнадцатого августа официальный Токио принял условия безоговорочной капитуляции. Второго сентября представители Японии подписали акт о капитуляции на борту американского авианосца "Миссури". Под документом стоят подписи США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.
Советские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 00:45
Освобождение Южного Сахалина от войск милитаристской Японии (1945)
643166103
Обсудить 25
Марк ЭсперЯпонияСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Ничто, кроме войны, не избавит Мир от этих сатанистов - англосаксов.
3 сентября, 00:24
Козьма ПРУТКОВ.
2600101
"Мы будем защищать наши ценности и все, что нам дорого, на всех поворотах истории и повсюду. Мы не отступим и не уступим", — заявил Эспер. Короче, от защиты американцев спасутся только те, у кого есть ядерное оружие.
3 сентября, 00:04
Себекхотеп III
1900000
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