https://ria.ru/20200902/kommunizm-1576655265.html

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны

Министр обороны США Марк Эспер в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T23:49

2020-09-02T23:49

2020-09-03T01:39

марк эспер

япония

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в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a> в речи в ознаменование 75-летия капитуляции <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским коммунизмом", но не о том, что <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> был союзником Соединенных Штатов во Второй мировой и внес свой вклад в разгром японских захватчиков.Выступая на авианосце "Миссури" на <a href="http://ria.ru/location_StateofHawaii/" target="_blank" data-auto="true">Гавайях</a> на торжественной церемонии, Эспер напомнил, что Вторая мировая война унесла более 70 миллионов жизней."Цена самого смертоносного конфликта в истории в человеческих жизнях привела к созданию нового мира на развалинах старого. Это началось с капитуляции императорской Японии на этом корабле 75 лет назад. Война полностью изменила глобальный баланс сил и придала новые очертания международному порядку стран-единомышленников с едиными целями и общими ценностями, которые хорошо подготовили их к последовавшей вскоре и длившейся десятилетиями борьбе с советским коммунизмом", - сказал Эспер.Он добавил, что США готовы, как и в 1941 году, "бороться с любым врагом и защищать любого друга", и пообещал "защищать ценности". "Мы не отступим и не уступим", - заявил Эспер.На церемонии присутствовали 11 американских ветеранов Второй мировой.В декларации итогам Потсдамской конференции в июле 1945 года США, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> потребовали от Японии безоговорочной капитуляции. Восьмого августа 1945 года Советский Союз в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации и на следующий день <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=10125@morfDictionary" target="_blank">вступил в войну с Японией</a>, в ходе которой разгромил японскую Квантунскую армию в Маньчжурии, а также освободил Южный Сахалин и Курилы. Пятнадцатого августа официальный Токио принял условия безоговорочной капитуляции. Второго сентября представители Японии подписали акт о капитуляции на борту американского авианосца "Миссури". Под документом стоят подписи США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. От Советского Союза на церемонии присутствовал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

https://ria.ru/20200902/khokkaydo-1576626711.html

https://ria.ru/20200825/voyna-1576256559.html

Козьма ПРУТКОВ. Ничто, кроме войны, не избавит Мир от этих сатанистов - англосаксов. 28

Себекхотеп III "Мы будем защищать наши ценности и все, что нам дорого, на всех поворотах истории и повсюду. Мы не отступим и не уступим", — заявил Эспер. Короче, от защиты американцев спасутся только те, у кого есть ядерное оружие. 19

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ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эспер, япония, ссср, сша, в мире