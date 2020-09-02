https://ria.ru/20200902/knigi-1576639567.html

Минпромторг разъяснил предложение о запрете фотосъемки книг в магазинах

Предложение Минпромторга РФ о запрете фотографирования книг в магазинах до их покупки касается не общего плана, а содержательной части изданий, сообщили РИА... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:47

2020-09-02T16:47

2020-09-02T18:34

книги

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Предложение <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ о запрете фотографирования книг в магазинах до их покупки касается не общего плана, а содержательной части изданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Во вторник Минпромторг опубликовал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли. В частности, министерство предложило запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения, чтобы защитить права продавцов, учитывая развитие технологий."В связи с развитием современных технологий нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы купить книгу (в основном научную и учебную литературу), просто фотографируют нужные страницы. Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил", - сообщили в Минпромторге.Правительство РФ в июле приняло постановление о признании ряда нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратившими силу с 1 января 2021 года. Среди таких актов - правила продажи отдельных видов товаров. В связи с этим Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал указанный проект.В пресс-службе отметили, что прежними правилами не был урегулирован вопрос фотосъемки потребителями в торговом зале. "Это могло создавать конфликт с персоналом тех предприятий, в которых сама товарная выкладка носит характер "ноу-хау", интеллектуальной собственности или коммерческой тайны", - сообщили в Минпромторге.Чтобы однозначно разрешить этот вопрос, в проекте новых правил предлагается не допускать ограничений права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе - путем фотографирования товара."В любом случае, наша инициатива сейчас вынесена на широкое общественное обсуждение, предлагаем высказать своё мнение о подготовленных изменениях в правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Это важно, чтобы не допустить перегибов и не создать сложности для потребителей, ведь речь идёт о часто встречающихся бытовых ситуациях", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20200902/knigi-1576632617.html

https://ria.ru/20200902/knigi-1576636427.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество