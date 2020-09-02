Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/knigi-1576639567.html
Минпромторг разъяснил предложение о запрете фотосъемки книг в магазинах
Предложение Минпромторга РФ о запрете фотографирования книг в магазинах до их покупки касается не общего плана, а содержательной части изданий, сообщили РИА... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:47
2020-09-02T18:34
книги
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572313993_0:70:3396:1980_1400x0_80_0_0_a6b417dd61015e0b55970dae56d1e3de.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Предложение <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ о запрете фотографирования книг в магазинах до их покупки касается не общего плана, а содержательной части изданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Во вторник Минпромторг опубликовал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли. В частности, министерство предложило запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения, чтобы защитить права продавцов, учитывая развитие технологий."В связи с развитием современных технологий нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы купить книгу (в основном научную и учебную литературу), просто фотографируют нужные страницы. Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил", - сообщили в Минпромторге.Правительство РФ в июле приняло постановление о признании ряда нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратившими силу с 1 января 2021 года. Среди таких актов - правила продажи отдельных видов товаров. В связи с этим Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал указанный проект.В пресс-службе отметили, что прежними правилами не был урегулирован вопрос фотосъемки потребителями в торговом зале. "Это могло создавать конфликт с персоналом тех предприятий, в которых сама товарная выкладка носит характер "ноу-хау", интеллектуальной собственности или коммерческой тайны", - сообщили в Минпромторге.Чтобы однозначно разрешить этот вопрос, в проекте новых правил предлагается не допускать ограничений права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе - путем фотографирования товара."В любом случае, наша инициатива сейчас вынесена на широкое общественное обсуждение, предлагаем высказать своё мнение о подготовленных изменениях в правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Это важно, чтобы не допустить перегибов и не создать сложности для потребителей, ведь речь идёт о часто встречающихся бытовых ситуациях", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20200902/knigi-1576632617.html
https://ria.ru/20200902/knigi-1576636427.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572313993_333:0:3064:2048_1400x0_80_0_0_6946453a3bd6d6d1692d7f6d8019edfd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минпромторг разъяснил предложение о запрете фотосъемки книг в магазинах

16:47 02.09.2020 (обновлено: 18:34 02.09.2020)
550
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетитель в книжном магазине "Москва", открытом после карантина
Посетитель в книжном магазине Москва, открытом после карантина - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Предложение Минпромторга РФ о запрете фотографирования книг в магазинах до их покупки касается не общего плана, а содержательной части изданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Во вторник Минпромторг опубликовал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли. В частности, министерство предложило запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения, чтобы защитить права продавцов, учитывая развитие технологий.
Покупатель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 14:46
Роспечать назвала идею запрета фотографирования книг в магазине глупостью
"В связи с развитием современных технологий нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы купить книгу (в основном научную и учебную литературу), просто фотографируют нужные страницы. Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил", - сообщили в Минпромторге.
"Конечно же, речь не идет об общем виде изданий. Полагаем, что правоприменение должно касаться лишь копирования их содержательной части", - добавили в ведомстве.
Правительство РФ в июле приняло постановление о признании ряда нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратившими силу с 1 января 2021 года. Среди таких актов - правила продажи отдельных видов товаров. В связи с этим Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал указанный проект.
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 15:54
"Давно пора". Юрист выступил за запрет фотографировать книги в магазинах
В пресс-службе отметили, что прежними правилами не был урегулирован вопрос фотосъемки потребителями в торговом зале. "Это могло создавать конфликт с персоналом тех предприятий, в которых сама товарная выкладка носит характер "ноу-хау", интеллектуальной собственности или коммерческой тайны", - сообщили в Минпромторге.
Чтобы однозначно разрешить этот вопрос, в проекте новых правил предлагается не допускать ограничений права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе - путем фотографирования товара.
"В любом случае, наша инициатива сейчас вынесена на широкое общественное обсуждение, предлагаем высказать своё мнение о подготовленных изменениях в правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Это важно, чтобы не допустить перегибов и не создать сложности для потребителей, ведь речь идёт о часто встречающихся бытовых ситуациях", - заключили в министерстве.
5011313
Обсудить 0
КнигиРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
Рекомендуем
Металлурги следят за процессом загрузки металлического лома в печь
РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Рубль отреагировал падением на заявление об отравлении Навального
Кадры лесного пожара в Ростовской области
Опубликовано видео пожара в Ростовской области
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Красноярская учительница предложила сделать фото без ребенка-инвалида
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
В Чехии назвали способ решить ситуацию в Белоруссии
Продажа смартфонов
Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2020 году
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Алексей Навальный
В Совфеде прокомментировали данные об отравлении Навального "Новичком"
Численное моделирование двух черных дыр, которые движутся по спирали и сливаются, испуская гравитационные волны
Ученые зафиксировали уникальное космическое событие
Минск
Белорусские католики прокомментировали ситуацию с митрополитом
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
В Великобритании появились туры к дрейфующим круизным судам
Съезд движения Солидарность
В ФРГ рассказали о статусе лаборатории, анализировавшей пробы Навального
Virus
Вирусолог предупредил об угрозе новой пандемии в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния