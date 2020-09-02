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https://ria.ru/20200902/knigi-1576637037.html
Книжная сеть раскритиковала идею запретить фотографирование книг
Фотографии книг, которые делают пользователи в книжных магазинах, в большинстве случаев появляются в социальных сетях и помогают популяризировать чтение, запрет РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:05
2020-09-02T16:30
культура
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Фотографии книг, которые делают пользователи в книжных магазинах, в большинстве случаев появляются в социальных сетях и помогают популяризировать чтение, запрет на это может нанести вред всей отрасли, заявили РИА Новости в пресс-службе сети магазинов и подарков "Республика".Ранее был опубликован проект постановления правительства, согласно которому <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> РФ предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения."Пока законопроект требует пояснений, поскольку цель внесения этого пункта для нас на текущий момент окончательно не ясна. Запрет на фотографирование книг в книжных магазинах, на наш взгляд, не принесет пользы ни ритейлерам, ни книгоиздателям – более того, может нанести вред всей отрасли. Мы никогда не сталкивались с попыткой незаконного копирования информации из книг в магазинах – читать книгу с фото как минимум неудобно, и подобные действия не имеют смысла, поскольку, к сожалению, многие книги до сих пор можно бесплатно скачать на пиратских сайтах", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что если кто-то и занимается незаконным копированием книг, то не в книжных магазинах до покупки."Большинство покупателей, которые делают фото с книгами в книжных магазинах, таким образом генерируют контент для социальных сетей, который в свою очередь привлекает дополнительное внимание как к книгам, и особенно новинкам, так и к самим магазинам, и работает на популяризацию всей отрасли в целом. Мы не только не имеем ничего против осуществления фото- и видеосъемки в магазинах, но напротив, приветствуем это, и всегда благодарны посетителям, которые делятся своими фотографиями в социальных сетях", - добавили в книжной сети.
https://ria.ru/20200902/knigi-1576632617.html
https://ria.ru/20200902/knigi-1576636427.html
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Книжная сеть раскритиковала идею запретить фотографирование книг

16:05 02.09.2020 (обновлено: 16:30 02.09.2020)
573
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупатель в книжном магазине
Покупатель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фотографии книг, которые делают пользователи в книжных магазинах, в большинстве случаев появляются в социальных сетях и помогают популяризировать чтение, запрет на это может нанести вред всей отрасли, заявили РИА Новости в пресс-службе сети магазинов и подарков "Республика".
Ранее был опубликован проект постановления правительства, согласно которому Минпромторг РФ предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения.
Посетитель в книжном магазине Москва, открытом после карантина - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 14:46
Роспечать назвала идею запрета фотографирования книг в магазине глупостью
"Пока законопроект требует пояснений, поскольку цель внесения этого пункта для нас на текущий момент окончательно не ясна. Запрет на фотографирование книг в книжных магазинах, на наш взгляд, не принесет пользы ни ритейлерам, ни книгоиздателям – более того, может нанести вред всей отрасли. Мы никогда не сталкивались с попыткой незаконного копирования информации из книг в магазинах – читать книгу с фото как минимум неудобно, и подобные действия не имеют смысла, поскольку, к сожалению, многие книги до сих пор можно бесплатно скачать на пиратских сайтах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что если кто-то и занимается незаконным копированием книг, то не в книжных магазинах до покупки.
"Большинство покупателей, которые делают фото с книгами в книжных магазинах, таким образом генерируют контент для социальных сетей, который в свою очередь привлекает дополнительное внимание как к книгам, и особенно новинкам, так и к самим магазинам, и работает на популяризацию всей отрасли в целом. Мы не только не имеем ничего против осуществления фото- и видеосъемки в магазинах, но напротив, приветствуем это, и всегда благодарны посетителям, которые делятся своими фотографиями в социальных сетях", - добавили в книжной сети.
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 15:54
"Давно пора". Юрист выступил за запрет фотографировать книги в магазинах
4210036
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КультураРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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