https://ria.ru/20200902/knigi-1576637037.html

Книжная сеть раскритиковала идею запретить фотографирование книг

Фотографии книг, которые делают пользователи в книжных магазинах, в большинстве случаев появляются в социальных сетях и помогают популяризировать чтение, запрет РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:05

2020-09-02T16:05

2020-09-02T16:30

культура

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Фотографии книг, которые делают пользователи в книжных магазинах, в большинстве случаев появляются в социальных сетях и помогают популяризировать чтение, запрет на это может нанести вред всей отрасли, заявили РИА Новости в пресс-службе сети магазинов и подарков "Республика".Ранее был опубликован проект постановления правительства, согласно которому <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> РФ предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения."Пока законопроект требует пояснений, поскольку цель внесения этого пункта для нас на текущий момент окончательно не ясна. Запрет на фотографирование книг в книжных магазинах, на наш взгляд, не принесет пользы ни ритейлерам, ни книгоиздателям – более того, может нанести вред всей отрасли. Мы никогда не сталкивались с попыткой незаконного копирования информации из книг в магазинах – читать книгу с фото как минимум неудобно, и подобные действия не имеют смысла, поскольку, к сожалению, многие книги до сих пор можно бесплатно скачать на пиратских сайтах", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что если кто-то и занимается незаконным копированием книг, то не в книжных магазинах до покупки."Большинство покупателей, которые делают фото с книгами в книжных магазинах, таким образом генерируют контент для социальных сетей, который в свою очередь привлекает дополнительное внимание как к книгам, и особенно новинкам, так и к самим магазинам, и работает на популяризацию всей отрасли в целом. Мы не только не имеем ничего против осуществления фото- и видеосъемки в магазинах, но напротив, приветствуем это, и всегда благодарны посетителям, которые делятся своими фотографиями в социальных сетях", - добавили в книжной сети.

https://ria.ru/20200902/knigi-1576632617.html

https://ria.ru/20200902/knigi-1576636427.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество