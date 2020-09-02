https://ria.ru/20200902/knigi-1576637037.html
Книжная сеть раскритиковала идею запретить фотографирование книг
Фотографии книг, которые делают пользователи в книжных магазинах, в большинстве случаев появляются в социальных сетях и помогают популяризировать чтение, запрет РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:05
2020-09-02T16:05
2020-09-02T16:30
культура
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Фотографии книг, которые делают пользователи в книжных магазинах, в большинстве случаев появляются в социальных сетях и помогают популяризировать чтение, запрет на это может нанести вред всей отрасли, заявили РИА Новости в пресс-службе сети магазинов и подарков "Республика".Ранее был опубликован проект постановления правительства, согласно которому <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> РФ предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения."Пока законопроект требует пояснений, поскольку цель внесения этого пункта для нас на текущий момент окончательно не ясна. Запрет на фотографирование книг в книжных магазинах, на наш взгляд, не принесет пользы ни ритейлерам, ни книгоиздателям – более того, может нанести вред всей отрасли. Мы никогда не сталкивались с попыткой незаконного копирования информации из книг в магазинах – читать книгу с фото как минимум неудобно, и подобные действия не имеют смысла, поскольку, к сожалению, многие книги до сих пор можно бесплатно скачать на пиратских сайтах", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что если кто-то и занимается незаконным копированием книг, то не в книжных магазинах до покупки."Большинство покупателей, которые делают фото с книгами в книжных магазинах, таким образом генерируют контент для социальных сетей, который в свою очередь привлекает дополнительное внимание как к книгам, и особенно новинкам, так и к самим магазинам, и работает на популяризацию всей отрасли в целом. Мы не только не имеем ничего против осуществления фото- и видеосъемки в магазинах, но напротив, приветствуем это, и всегда благодарны посетителям, которые делятся своими фотографиями в социальных сетях", - добавили в книжной сети.
https://ria.ru/20200902/knigi-1576632617.html
https://ria.ru/20200902/knigi-1576636427.html
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фотографии книг, которые делают пользователи в книжных магазинах, в большинстве случаев появляются в социальных сетях и помогают популяризировать чтение, запрет на это может нанести вред всей отрасли, заявили РИА Новости в пресс-службе сети магазинов и подарков "Республика".
Ранее был опубликован проект постановления правительства, согласно которому Минпромторг
РФ предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения.
"Пока законопроект требует пояснений, поскольку цель внесения этого пункта для нас на текущий момент окончательно не ясна. Запрет на фотографирование книг в книжных магазинах, на наш взгляд, не принесет пользы ни ритейлерам, ни книгоиздателям – более того, может нанести вред всей отрасли. Мы никогда не сталкивались с попыткой незаконного копирования информации из книг в магазинах – читать книгу с фото как минимум неудобно, и подобные действия не имеют смысла, поскольку, к сожалению, многие книги до сих пор можно бесплатно скачать на пиратских сайтах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что если кто-то и занимается незаконным копированием книг, то не в книжных магазинах до покупки.
"Большинство покупателей, которые делают фото с книгами в книжных магазинах, таким образом генерируют контент для социальных сетей, который в свою очередь привлекает дополнительное внимание как к книгам, и особенно новинкам, так и к самим магазинам, и работает на популяризацию всей отрасли в целом. Мы не только не имеем ничего против осуществления фото- и видеосъемки в магазинах, но напротив, приветствуем это, и всегда благодарны посетителям, которые делятся своими фотографиями в социальных сетях", - добавили в книжной сети.