https://ria.ru/20200902/knigi-1576636427.html
"Давно пора". Юрист выступил за запрет фотографировать книги в магазинах
Предложение о запрете фотографирования в магазинах книг и иных печатных изданий является логичным, это защитит интересы издателей и авторов, считает эксперт... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:54
2020-09-02T15:54
2020-09-02T15:54
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Предложение о запрете фотографирования в магазинах книг и иных печатных изданий является логичным, это защитит интересы издателей и авторов, считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторг РФ</a> предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения, следует из проекта постановления правительства на федеральном портале проектов правовых актов.Он напомнил, что сегодня защищаются права авторов текстов песен, музыки, режиссеров, авторов кинолент. По его словам, рынок должен быть логичным, прозрачным, законнообоснованным."Если лицо приходит в магазин и хочет получить информацию, то оно должно приобрести книгу, а не фотографировать... Пора давно было этот рынок отрегулировать", - добавил Краснов.
https://ria.ru/20200902/knigi-1576632617.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Предложение о запрете фотографирования в магазинах книг и иных печатных изданий является логичным, это защитит интересы издателей и авторов, считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.
Минпромторг РФ
предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения, следует из проекта постановления правительства на федеральном портале проектов правовых актов.
"С точки зрения защиты интересов издателей и авторов книг очевидно, что интересы защищаются. Они получают денежные средства только при приобретении книг. Книга является материальным носителем информации, покупается та информация, которая содержится в ней. Если лицо приходит в магазин, фотографирует ту информацию, которая ему требуется, удовлетворяет свой интерес и не приобретает книгу, информацию, тем самым оно нарушает права и интересы правообладателя информации и издателя", - сказал Краснов РИА Новости.
Он напомнил, что сегодня защищаются права авторов текстов песен, музыки, режиссеров, авторов кинолент. По его словам, рынок должен быть логичным, прозрачным, законнообоснованным.
"Если лицо приходит в магазин и хочет получить информацию, то оно должно приобрести книгу, а не фотографировать... Пора давно было этот рынок отрегулировать", - добавил Краснов.