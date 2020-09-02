https://ria.ru/20200902/knigi-1576636427.html

"Давно пора". Юрист выступил за запрет фотографировать книги в магазинах

Предложение о запрете фотографирования в магазинах книг и иных печатных изданий является логичным, это защитит интересы издателей и авторов, считает эксперт... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:54

2020-09-02T15:54

2020-09-02T15:54

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Предложение о запрете фотографирования в магазинах книг и иных печатных изданий является логичным, это защитит интересы издателей и авторов, считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторг РФ</a> предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения, следует из проекта постановления правительства на федеральном портале проектов правовых актов.Он напомнил, что сегодня защищаются права авторов текстов песен, музыки, режиссеров, авторов кинолент. По его словам, рынок должен быть логичным, прозрачным, законнообоснованным."Если лицо приходит в магазин и хочет получить информацию, то оно должно приобрести книгу, а не фотографировать... Пора давно было этот рынок отрегулировать", - добавил Краснов.

https://ria.ru/20200902/knigi-1576632617.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество