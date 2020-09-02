https://ria.ru/20200902/knigi-1576632617.html

Роспечать назвала идею запрета фотографирования книг в магазине глупостью

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев назвал глупостью предложение о запрете фотографирования... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:46

2020-09-02T14:46

2020-09-02T14:46

владимир григорьев

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Григорьев</a> назвал глупостью предложение о запрете фотографирования книг в магазинах.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> предложил запретить копировать и фотографировать печатные издания и книги в магазинах до их покупки, следует из проекта постановления правительства на федеральном портале проектов правовых актов.Согласно июльскому постановлению правительства РФ, ряд нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратят силу с 1 января 2021 года. В связи с этим Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли.

https://ria.ru/20200902/zhaloby-1576611119.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир григорьев, федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество