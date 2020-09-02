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https://ria.ru/20200902/knigi-1576611857.html
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Министерство промышленности и торговли выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:59
2020-09-02T17:57
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Министерство промышленности и торговли</a> выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на федеральном портале, цель инициативы — защитить права продавцов и издательств.В документе также перечислены предложения по особенностям продажи отдельных видов товаров, при этом по некоторым из них количество ограничений сокращено по сравнению с действующими правилами. Так, в проекте нет требования размещать в торговом зале отдельно трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей. Вместе с тем продавец по-прежнему обязан предоставить клиенту условия для примерки одежды.Кроме того, не упоминается действующее правило обеспечивать покупателям свободный доступ к образцам мебели, выставленным в торговом зале.С января 2021 года утратит силу ряд нормативных актов, содержащих предписания в сфере защиты прав потребителей. Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал проект о правилах розничной продажи с учетом разных форматов торговли.
https://ria.ru/20191111/1560803171.html
https://ria.ru/20200831/knigi-1576522508.html
Кто то всю книгу фотографирует,а затем читает?
283
Делать нечего Минпромторгу.
277
76
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

08:59 02.09.2020 (обновлено: 17:57 02.09.2020)
69613
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкКнижный магазин
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Книжный магазин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения.
Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на федеральном портале, цель инициативы — защитить права продавцов и издательств.
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В документе также перечислены предложения по особенностям продажи отдельных видов товаров, при этом по некоторым из них количество ограничений сокращено по сравнению с действующими правилами. Так, в проекте нет требования размещать в торговом зале отдельно трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей. Вместе с тем продавец по-прежнему обязан предоставить клиенту условия для примерки одежды.
Кроме того, не упоминается действующее правило обеспечивать покупателям свободный доступ к образцам мебели, выставленным в торговом зале.
С января 2021 года утратит силу ряд нормативных актов, содержащих предписания в сфере защиты прав потребителей. Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал проект о правилах розничной продажи с учетом разных форматов торговли.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
Популярные комментарии
Кто то всю книгу фотографирует,а затем читает?
2 сентября, 09:08
Геннадий Solo
8318321014
Делать нечего Минпромторгу.
2 сентября, 09:02
Svinka Ontherun
259101115
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