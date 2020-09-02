https://ria.ru/20200902/knigi-1576611857.html

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T08:59

2020-09-02T08:59

2020-09-02T17:57

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Министерство промышленности и торговли</a> выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на федеральном портале, цель инициативы — защитить права продавцов и издательств.В документе также перечислены предложения по особенностям продажи отдельных видов товаров, при этом по некоторым из них количество ограничений сокращено по сравнению с действующими правилами. Так, в проекте нет требования размещать в торговом зале отдельно трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей. Вместе с тем продавец по-прежнему обязан предоставить клиенту условия для примерки одежды.Кроме того, не упоминается действующее правило обеспечивать покупателям свободный доступ к образцам мебели, выставленным в торговом зале.С января 2021 года утратит силу ряд нормативных актов, содержащих предписания в сфере защиты прав потребителей. Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал проект о правилах розничной продажи с учетом разных форматов торговли.

https://ria.ru/20191111/1560803171.html

https://ria.ru/20200831/knigi-1576522508.html

Геннадий Solo Кто то всю книгу фотографирует,а затем читает? 283

Svinka Ontherun Делать нечего Минпромторгу. 277

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество