Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576626060.html
Стали известны дата и место похорон Бориса Клюева
Актера Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила директор Малого театра Тамара... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:18
2020-09-02T13:22
культура
троекуровское кладбище
борис клюев
малый театр
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575641937_0:28:1000:591_1400x0_80_0_0_dc253d2bf3fc85493024fd35508b3412.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Актера <a href="https://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank">Бориса Клюева</a> похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября. Об этом Агентству городских новостей <a href="https://www.mskagency.ru/materials/3037817" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва" </a>сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.Ранее она сообщила, что прощание с артистом состоится так же в пятницу, 4 сентября, в <a href="https://ria.ru/organization_Malyjj_teatr_Rossii/" target="_blank">Малом театре</a>. Народный артист Борис Клюев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Многие зрители знают его по популярному сериалу "Воронины".
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575641937_111:0:1000:667_1400x0_80_0_0_2eedb1b96eb8ad1101f499f339d2c530.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
троекуровское кладбище, борис клюев, малый театр, москва

Стали известны дата и место похорон Бориса Клюева

13:18 02.09.2020 (обновлено: 13:22 02.09.2020)
7194
© Фото : Малый театрБорис Клюев
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Малый театр
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Актера Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
Ранее она сообщила, что прощание с артистом состоится так же в пятницу, 4 сентября, в Малом театре.
Народный артист Борис Клюев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.
За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Многие зрители знают его по популярному сериалу "Воронины".
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 08:45Культура
В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева
4002700
Обсудить 0
КультураТроекуровское кладбищеБорис КлюевМалый театрМосква
Рекомендуем
На церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре имени Ермоловой
В Москве простились с Владимиром Андреевым
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Народный артист России, актер Борис Клюев
Ливанов рассказал о несбывшихся мечтах Клюева
Кадр из фильма Цой
Песков ответил на вопрос об обращении сына Цоя о запрете проката фильма
Актриса Ирина Печерникова
Названа причина смерти звезды "Доживем до понедельника" Печерниковой
Прощание с народным артистом СССР В. Андреевым
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Прощание с народным артистом СССР В. Андреевым
В Москве прощаются с народным артистом СССР Владимиром Андреевым
Александр Прико
Умер экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
"С таким сталкиваемся впервые". Макей оценил ситуацию в Белоруссии
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии
Светлана Тихановская
В Госдуме оценили позицию Тихановской по Крыму
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния