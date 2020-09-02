https://ria.ru/20200902/klyuev-1576626060.html
Стали известны дата и место похорон Бориса Клюева
Актера Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила директор Малого театра Тамара... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:18
2020-09-02T13:18
2020-09-02T13:22
культура
троекуровское кладбище
борис клюев
малый театр
москва
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Актера <a href="https://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank">Бориса Клюева</a> похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября. Об этом Агентству городских новостей <a href="https://www.mskagency.ru/materials/3037817" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва" </a>сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.Ранее она сообщила, что прощание с артистом состоится так же в пятницу, 4 сентября, в <a href="https://ria.ru/organization_Malyjj_teatr_Rossii/" target="_blank">Малом театре</a>. Народный артист Борис Клюев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Многие зрители знают его по популярному сериалу "Воронины".
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
троекуровское кладбище, борис клюев, малый театр, москва