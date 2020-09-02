https://ria.ru/20200902/klyuev-1576622830.html

Ливанов рассказал о несбывшихся мечтах Клюева

Актер Василий Ливанов рассказал "Газете.Ru", что Борис Клюев запомнился ему влюбленным в профессию актера человеком. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:28

2020-09-02T12:28

2020-09-02T12:28

культура

умер борис клюев

россия

борис клюев

василий ливанов

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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Livanov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Ливанов</a> рассказал "<a href="https://www.gazeta.ru/culture/news/2020/09/02/n_14880698.shtml" target="_blank" rel="nofollow noopener">Газете.Ru</a>", что <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> запомнился ему влюбленным в профессию актера человеком."Ему помешало только то, что в кинематографе он всегда играл роли второй скрипки", — рассказал Ливанов, подчеркнув, что актер всегда играл хорошо.Это фатальное обстоятельство, по его словам, мешало <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Клюеву</a> быть счастливым.Артист отметил, что Клюев мечтал играть главные роли даже после того, как создал себе имя и стал популярным.Ливанов также пояснил, что не особо знаком с театральными ролями Клюева.Борис Клюев <a href="https://ria.ru/category_umer-boris-klyuev" target="_blank">скончался</a> во вторник после болезни на 77-м году жизни. С 2018 года артист боролся с онкологическим заболеванием. Зрителям Клюев запомнился благодаря многочисленным ролям в театре и кино. Прощание с актером пройдет в Малом театре, предположительно 4 сентября.

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605601.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, россия, борис клюев, василий ливанов