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https://ria.ru/20200902/klyuev-1576622830.html
Ливанов рассказал о несбывшихся мечтах Клюева
Актер Василий Ливанов рассказал "Газете.Ru", что Борис Клюев запомнился ему влюбленным в профессию актера человеком. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:28
2020-09-02T12:28
культура
умер борис клюев
россия
борис клюев
василий ливанов
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Livanov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Ливанов</a> рассказал "<a href="https://www.gazeta.ru/culture/news/2020/09/02/n_14880698.shtml" target="_blank" rel="nofollow noopener">Газете.Ru</a>", что <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> запомнился ему влюбленным в профессию актера человеком."Ему помешало только то, что в кинематографе он всегда играл роли второй скрипки", — рассказал Ливанов, подчеркнув, что актер всегда играл хорошо.Это фатальное обстоятельство, по его словам, мешало <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Клюеву</a> быть счастливым.Артист отметил, что Клюев мечтал играть главные роли даже после того, как создал себе имя и стал популярным.Ливанов также пояснил, что не особо знаком с театральными ролями Клюева.Борис Клюев <a href="https://ria.ru/category_umer-boris-klyuev" target="_blank">скончался</a> во вторник после болезни на 77-м году жизни. С 2018 года артист боролся с онкологическим заболеванием. Зрителям Клюев запомнился благодаря многочисленным ролям в театре и кино. Прощание с актером пройдет в Малом театре, предположительно 4 сентября.
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html
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умер борис клюев, россия, борис клюев, василий ливанов

Ливанов рассказал о несбывшихся мечтах Клюева

12:28 02.09.2020
1307
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНародный артист России, актер Борис Клюев
Народный артист России, актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Народный артист России, актер Борис Клюев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Актер Василий Ливанов рассказал "Газете.Ru", что Борис Клюев запомнился ему влюбленным в профессию актера человеком.
"Ему помешало только то, что в кинематографе он всегда играл роли второй скрипки", — рассказал Ливанов, подчеркнув, что актер всегда играл хорошо.
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 08:45Культура
В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева
Это фатальное обстоятельство, по его словам, мешало Клюеву быть счастливым.
Артист отметил, что Клюев мечтал играть главные роли даже после того, как создал себе имя и стал популярным.
Ливанов также пояснил, что не особо знаком с театральными ролями Клюева.
"Но знал, что сам он рассчитывал именно на кинематографические успехи",— рассказал артист.
Борис Клюев скончался во вторник после болезни на 77-м году жизни. С 2018 года артист боролся с онкологическим заболеванием. Зрителям Клюев запомнился благодаря многочисленным ролям в театре и кино.
Прощание с актером пройдет в Малом театре, предположительно 4 сентября.
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 23:26
В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
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КультураУмер Борис КлюевРоссияБорис КлюевВасилий Ливанов
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