https://ria.ru/20200902/klyuev-1576618824.html
Названа возможная дата прощания с актером Борисом Клюевым
Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, предположительно, пройдет в пятницу в его родном Малом театре, сообщила РИА Новости директор театра Тамара... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:24
2020-09-02T11:24
2020-09-02T11:24
культура
умер борис клюев
борис клюев
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, предположительно, пройдет в пятницу в его родном Малом театре, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.Ранее сообщалось, что прощание с Клюевым пройдет в Малом театре, но дата не называлась.Она добавила, что информация о кладбище, на котором состоятся похороны, будет известна позже.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, скончался в Москве на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html
https://ria.ru/20200902/artistyoklyueve-1576609654.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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умер борис клюев, борис клюев, общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, предположительно, пройдет в пятницу в его родном Малом театре, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Ранее сообщалось, что прощание с Клюевым пройдет в Малом театре, но дата не называлась.
"Предположительно, прощание с Борисом Владимировичем пройдет в пятницу", - сказала Михайлова.
Она добавила, что информация о кладбище, на котором состоятся похороны, будет известна позже.
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, скончался в Москве на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".