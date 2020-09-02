https://ria.ru/20200902/klyuev-1576618824.html

Названа возможная дата прощания с актером Борисом Клюевым

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, предположительно, пройдет в пятницу в его родном Малом театре, сообщила РИА Новости директор театра Тамара... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:24

2020-09-02T11:24

2020-09-02T11:24

культура

умер борис клюев

борис клюев

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, предположительно, пройдет в пятницу в его родном Малом театре, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.Ранее сообщалось, что прощание с Клюевым пройдет в Малом театре, но дата не называлась.Она добавила, что информация о кладбище, на котором состоятся похороны, будет известна позже.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, скончался в Москве на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html

https://ria.ru/20200902/artistyoklyueve-1576609654.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, борис клюев, общество