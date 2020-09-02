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https://ria.ru/20200902/klyuev-1576618824.html
Названа возможная дата прощания с актером Борисом Клюевым
Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, предположительно, пройдет в пятницу в его родном Малом театре, сообщила РИА Новости директор театра Тамара... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:24
2020-09-02T11:24
культура
умер борис клюев
борис клюев
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, предположительно, пройдет в пятницу в его родном Малом театре, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.Ранее сообщалось, что прощание с Клюевым пройдет в Малом театре, но дата не называлась.Она добавила, что информация о кладбище, на котором состоятся похороны, будет известна позже.Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, скончался в Москве на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html
https://ria.ru/20200902/artistyoklyueve-1576609654.html
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умер борис клюев, борис клюев, общество

Названа возможная дата прощания с актером Борисом Клюевым

11:24 02.09.2020
888
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актер Борис Клюев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, предположительно, пройдет в пятницу в его родном Малом театре, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Ранее сообщалось, что прощание с Клюевым пройдет в Малом театре, но дата не называлась.
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 08:45Культура
В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева
"Предположительно, прощание с Борисом Владимировичем пройдет в пятницу", - сказала Михайлова.
Она добавила, что информация о кладбище, на котором состоятся похороны, будет известна позже.
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев, запомнившийся зрителям по многочисленным ролям в кино и театре, скончался в Москве на 77-м году жизни. За полвека карьеры Клюев сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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КультураУмер Борис КлюевБорис КлюевОбщество
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