https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html

В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева

Актер Борис Клюев в последние дни жизни активно готовился к премьере спектакля "Большая тройка (Ялта-45)" в Малом театре. Об этом "Московскому комсомольцу"... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T08:45

2020-09-02T08:45

2020-09-02T11:58

культура

россия

борис клюев

малый театр

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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Актер Борис Клюев в последние дни жизни активно готовился к премьере спектакля "Большая тройка (Ялта-45)" в <a href="https://ria.ru/organization_Malyjj_teatr_Rossii/" target="_blank">Малом театре</a>. Об этом <a href="https://www.mk.ru/culture/2020/09/01/boris-klyuev-pered-smertyu-repetiroval-rol-prezidenta.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московскому комсомольцу"</a> рассказал режиссер постановки Андрей Житинкин. События разворачиваются в феврале 1945 года, когда Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали в Ливадийском дворце судьбу мира после Второй мировой войны. Народный артист <u><a href="https://ria.ru/person_Boris_Kljuev/">Борис Клюев</a></u>, один из ведущих актеров Малого театра, скончался во вторник на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание пройдет в театре, предположительно 4 сентября.

https://ria.ru/20200902/artistyoklyueve-1576609654.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис клюев, малый театр