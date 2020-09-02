В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева
08:45 02.09.2020 (обновлено: 11:58 02.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Актер Борис Клюев в последние дни жизни активно готовился к премьере спектакля "Большая тройка (Ялта-45)" в Малом театре. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал режиссер постановки Андрей Житинкин.
События разворачиваются в феврале 1945 года, когда Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали в Ливадийском дворце судьбу мира после Второй мировой войны.
"Борис Владимирович играл президента США Рузвельта. Когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть в коляске, ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске", — сказал Житинкин.
Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, скончался во вторник на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием.
Прощание пройдет в театре, предположительно 4 сентября.