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https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html
В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева
Актер Борис Клюев в последние дни жизни активно готовился к премьере спектакля "Большая тройка (Ялта-45)" в Малом театре. Об этом "Московскому комсомольцу"... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:45
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культура
россия
борис клюев
малый театр
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Актер Борис Клюев в последние дни жизни активно готовился к премьере спектакля "Большая тройка (Ялта-45)" в <a href="https://ria.ru/organization_Malyjj_teatr_Rossii/" target="_blank">Малом театре</a>. Об этом <a href="https://www.mk.ru/culture/2020/09/01/boris-klyuev-pered-smertyu-repetiroval-rol-prezidenta.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московскому комсомольцу"</a> рассказал режиссер постановки Андрей Житинкин. События разворачиваются в феврале 1945 года, когда Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали в Ливадийском дворце судьбу мира после Второй мировой войны. Народный артист <u><a href="https://ria.ru/person_Boris_Kljuev/">Борис Клюев</a></u>, один из ведущих актеров Малого театра, скончался во вторник на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание пройдет в театре, предположительно 4 сентября.
https://ria.ru/20200902/artistyoklyueve-1576609654.html
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россия, борис клюев, малый театр

В Малом театре рассказали о последней роли Бориса Клюева

08:45 02.09.2020 (обновлено: 11:58 02.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Актер Борис Клюев в последние дни жизни активно готовился к премьере спектакля "Большая тройка (Ялта-45)" в Малом театре. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал режиссер постановки Андрей Житинкин.
События разворачиваются в феврале 1945 года, когда Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали в Ливадийском дворце судьбу мира после Второй мировой войны.

"Борис Владимирович играл президента США Рузвельта. Когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть в коляске, ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске", — сказал Житинкин.

Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, скончался во вторник на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием.
Прощание пройдет в театре, предположительно 4 сентября.
Народный артист России Борис Клюев в роли Крутицкого в сцене из спектакля по пьесе А.Н.Островского На всякого мудреца довольно простоты - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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