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Звезда "Ворониных" эмоционально отреагировала на смерть Клюева
Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова высказалась в своем в Instagram о смерти артиста. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T05:05
2020-09-02T05:05
борис клюев
умер борис клюев
культура
россия
екатерина волкова (актриса)
шерлок холмс
малый театр
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Коллега <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a> по сериалу "Воронины" <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Волкова</a> высказалась в своем в <a href="https://www.instagram.com/p/CEmwU6ooU2J/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> о смерти артиста.Актриса выразила соболезнования в связи со случившимся и призналась, что Клюев сыграл важную роль в ее жизни. Она добавила, что новость о смерти актера стала для нее крайне болезненной.Она заключила, что Клюев навсегда останется в сердцах зрителей.Борис Клюев умер на 77-м году жизни из-за болезни. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", Майкрофта <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Холмса</a> в "Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".В последние годы он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".
https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604916.html
Печально, но все там будем.
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борис клюев, умер борис клюев, культура, россия, екатерина волкова (актриса), шерлок холмс, малый театр

Звезда "Ворониных" эмоционально отреагировала на смерть Клюева

05:05 02.09.2020
303711
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова высказалась в своем в Instagram о смерти артиста.
Актриса выразила соболезнования в связи со случившимся и призналась, что Клюев сыграл важную роль в ее жизни. Она добавила, что новость о смерти актера стала для нее крайне болезненной.

"Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память", — написала Волкова.

Она заключила, что Клюев навсегда останется в сердцах зрителей.
Борис Клюев умер на 77-м году жизни из-за болезни. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.
Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".
В последние годы он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".
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Борис КлюевУмер Борис КлюевКультураРоссияЕкатерина Волкова (актриса)Шерлок ХолмсМалый театр
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Печально, но все там будем.
2 сентября, 07:18
Адам Ваксель
12001102
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