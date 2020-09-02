https://ria.ru/20200902/klyuev-1576607948.html

Звезда "Ворониных" эмоционально отреагировала на смерть Клюева

Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова высказалась в своем в Instagram о смерти артиста. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T05:05

2020-09-02T05:05

2020-09-02T05:05

борис клюев

умер борис клюев

культура

россия

екатерина волкова (актриса)

шерлок холмс

малый театр

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Коллега <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a> по сериалу "Воронины" <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Волкова</a> высказалась в своем в <a href="https://www.instagram.com/p/CEmwU6ooU2J/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> о смерти артиста.Актриса выразила соболезнования в связи со случившимся и призналась, что Клюев сыграл важную роль в ее жизни. Она добавила, что новость о смерти актера стала для нее крайне болезненной.Она заключила, что Клюев навсегда останется в сердцах зрителей.Борис Клюев умер на 77-м году жизни из-за болезни. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", Майкрофта <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Холмса</a> в "Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".В последние годы он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604916.html

Адам Ваксель Печально, но все там будем. 25

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис клюев, умер борис клюев, культура, россия, екатерина волкова (актриса), шерлок холмс, малый театр