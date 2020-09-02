https://ria.ru/20200902/klyuev-1576606264.html

Любимова высказалась о таланте Клюева

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Клюева. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T00:34

2020-09-02T00:34

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умер борис клюев

россия

ольга любимова

борис клюев

москва

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Министр культуры <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a> выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>."Сегодня на 77-м году ушел из жизни Борис Владимирович Клюев, заслуживший своим творчеством поистине народную любовь и признание. Это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме министра.По ее словам, актер и театральный педагог Клюев в любом деле проявлял себя исключительным профессионалом."Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои – граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие. Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми", - отметила Любимова.Министр выразила соболезнования семье и коллегам Бориса Клюева.

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576606029.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, россия, ольга любимова, борис клюев, москва