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https://ria.ru/20200902/klyuev-1576606264.html
Любимова высказалась о таланте Клюева
Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Клюева. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T00:34
2020-09-02T00:43
умер борис клюев
россия
ольга любимова
борис клюев
москва
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Министр культуры <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a> выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>."Сегодня на 77-м году ушел из жизни Борис Владимирович Клюев, заслуживший своим творчеством поистине народную любовь и признание. Это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме министра.По ее словам, актер и театральный педагог Клюев в любом деле проявлял себя исключительным профессионалом."Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои – граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие. Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми", - отметила Любимова.Министр выразила соболезнования семье и коллегам Бориса Клюева.
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576606029.html
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умер борис клюев, россия, ольга любимова, борис клюев, москва

Любимова высказалась о таланте Клюева

00:34 02.09.2020 (обновлено: 00:43 02.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Клюева.
"Сегодня на 77-м году ушел из жизни Борис Владимирович Клюев, заслуживший своим творчеством поистине народную любовь и признание. Это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме министра.
По ее словам, актер и театральный педагог Клюев в любом деле проявлял себя исключительным профессионалом.
"Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои – граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие. Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми", - отметила Любимова.
Министр выразила соболезнования семье и коллегам Бориса Клюева.
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
00:05
Биография Бориса Клюева
001800
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Умер Борис КлюевРоссияОльга ЛюбимоваБорис КлюевМосква
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