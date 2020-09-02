https://ria.ru/20200902/klyuev-1576606029.html

Биография Бориса Клюева

Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T00:05

2020-09-02T00:05

2020-09-02T00:05

умер борис клюев

борис клюев

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575641937_0:28:1000:591_1400x0_80_0_0_dc253d2bf3fc85493024fd35508b3412.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни.Ниже приводится биографическая справка.Народный артист России, актер театра и кино Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова) и был <a href="http://www.maly.ru/people?name=KluevB" target="_blank">приглашен</a> в труппу Государственного академического Малого театра.Первое время играл небольшие роли, но уже в 1970 году главный режиссер театра Леонид Верпаховский <a href="http://www.maly.ru/news/7710" target="_blank">доверил</a> Клюеву роль архитектора Сергея Синицына в спектакле "Так и будет" по пьесе Константина Симонова.За 50 лет творческой карьеры Борис Клюев стал одним из ведущих актеров Малого театра, сыграв более 70 ролей классического и современного репертуара. Среди ролей Клюева – Кудряш, Муров и Наркис ("Гроза", "Без вины виноватые" и "Горячее сердце" Александра Островского), Молчалин ("Горе от ума" Александра Грибоедова), Де Гиш ("Сирано де Бержерак" Эдмона де Ростана), граф Альмавива ("Преступная мать, или Второй Тартюф" Пьера-Огюстена Бомарше), граф Шенборн ("Царь Петр и Алексей" Фридриха Горенштейна), Василий Шуйский ("Царь Иоанн Грозный" Алексея Толстого) и многие другие.В последнее время Борис Клюев был занят в спектаклях "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=prostota" target="_blank">На всякого мудреца довольно простоты</a>" и "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=last" target="_blank">Последняя жертва</a>" Александра Островского, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=dama" target="_blank">Пиковая дама</a>" Александра Пушкина, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=shkola" target="_blank">Как обмануть государство</a>" Луи Вернея и Жоржа Берра, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=maskerad" target="_blank">Маскарад</a>" Михаила Лермонтова, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=oldlady" target="_blank">Визит старой дамы</a>" Фридриха Дюрренматта, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=zahod" target="_blank">Перед заходом солнца</a>" Герхарта Гауптмана.В 1967 году Борис Клюев <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3135/annot/" target="_blank">дебютировал</a> в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В 1970-е годы актер снялся в исторических лентах "Крушение империи" (1970), "Рудобельская республика" (1971), "Хождение по мукам" (1974). Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). В начале 1980-х годов актер в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Борису Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), где ему досталась роль шпиона Трианона. В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов", где Борис Клюев <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1992/works/" target="_blank">исполнил</a> роль графа Орлова.В конце 1990-х – начале 2000-х годов Борис Клюев часто играл различных генералов и военных функционеров. Актер снялся в таких известных сериалах и фильмах, как: "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999), "На углу у Патриарших" (1995), "Каменская" (2002), "Слепой" (2004), "Девять неизвестных" (2005), "Любовь моя" (2005), "Защита Красина - 2" (2006) и других.Актер много снимался в телесериалах. Среди сериалов с его участием – "Королева Марго" (1997), "Графиня де Монсоро" (1997), "Марш Турецкого" (2000), "Сыщики" (2001), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" (2004), "Общая терапия" (2008), "Земский доктор" (2011) и другие. Успешной для актера стала роль пенсионера Николая Петровича Воронина в комедийном сериале "Воронины", вышедшем на экраны в 2010 году.Всего фильмография Бориса Клюева насчитывает более 100 фильмов.С 1969 года (с перерывом) Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина дисциплину "Мастерство актера". Являлся заведующим кафедрой мастерства актера и художественным руководителем двух курсов ВТУ (института) имени Михаила Щепкина.Среди <a href="http://shepkinskoe.ru/person/klyuev-boris-vladimirovich/" target="_blank">учеников</a> Бориса Клюева (их более 200) артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова, Анатолий Гущин, Владимир Жеребцов, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Алла Юганова и другие.Борис Клюев – <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/18783" target="_blank">народный артист</a> РФ (2002).<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/14565" target="_blank">Награжден</a> орденами Дружбы (1999), <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/27502" target="_blank">Почета</a> (2008), "<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905040002?index=5&rangeSize=1" target="_blank">За заслуги перед Отечеством</a>" IV степени (2019).В 2015 году был <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/39648" target="_blank">отмечен</a> почетной грамотой президента РФ.<a href="http://www.teatral-online.ru/star/2010/" target="_blank">Лауреат</a> премии "Звезда театрала" за исполнение роли Людовика Великого в спектакле "Мольер" ("Кабала святош").<a href="https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20171111-boris-klyuev-posle-smerti-syna-ya-ne-otmenil-ni-odnogo-spektaklya" target="_blank">Был женат</a> третьим браком.1 сентября 2020 года Борис Клюев <a href="https://ria.ru/20200901/klyuev-1576603811.html#:~:text=%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90%2C%201%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%98%D0%90%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B5" target="_blank">скончался</a>.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, борис клюев, справки