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Биография Бориса Клюева
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T00:05
2020-09-02T00:05
умер борис клюев
борис клюев
справки
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни.Ниже приводится биографическая справка.Народный артист России, актер театра и кино Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова) и был <a href="http://www.maly.ru/people?name=KluevB" target="_blank">приглашен</a> в труппу Государственного академического Малого театра.Первое время играл небольшие роли, но уже в 1970 году главный режиссер театра Леонид Верпаховский <a href="http://www.maly.ru/news/7710" target="_blank">доверил</a> Клюеву роль архитектора Сергея Синицына в спектакле "Так и будет" по пьесе Константина Симонова.За 50 лет творческой карьеры Борис Клюев стал одним из ведущих актеров Малого театра, сыграв более 70 ролей классического и современного репертуара. Среди ролей Клюева – Кудряш, Муров и Наркис ("Гроза", "Без вины виноватые" и "Горячее сердце" Александра Островского), Молчалин ("Горе от ума" Александра Грибоедова), Де Гиш ("Сирано де Бержерак" Эдмона де Ростана), граф Альмавива ("Преступная мать, или Второй Тартюф" Пьера-Огюстена Бомарше), граф Шенборн ("Царь Петр и Алексей" Фридриха Горенштейна), Василий Шуйский ("Царь Иоанн Грозный" Алексея Толстого) и многие другие.В последнее время Борис Клюев был занят в спектаклях "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=prostota" target="_blank">На всякого мудреца довольно простоты</a>" и "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=last" target="_blank">Последняя жертва</a>" Александра Островского, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=dama" target="_blank">Пиковая дама</a>" Александра Пушкина, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=shkola" target="_blank">Как обмануть государство</a>" Луи Вернея и Жоржа Берра, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=maskerad" target="_blank">Маскарад</a>" Михаила Лермонтова, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=oldlady" target="_blank">Визит старой дамы</a>" Фридриха Дюрренматта, "<a href="http://www.maly.ru/spectacle/view?name=zahod" target="_blank">Перед заходом солнца</a>" Герхарта Гауптмана.В 1967 году Борис Клюев <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3135/annot/" target="_blank">дебютировал</a> в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В 1970-е годы актер снялся в исторических лентах "Крушение империи" (1970), "Рудобельская республика" (1971), "Хождение по мукам" (1974). Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). В начале 1980-х годов актер в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Борису Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), где ему досталась роль шпиона Трианона. В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов", где Борис Клюев <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1992/works/" target="_blank">исполнил</a> роль графа Орлова.В конце 1990-х – начале 2000-х годов Борис Клюев часто играл различных генералов и военных функционеров. Актер снялся в таких известных сериалах и фильмах, как: "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999), "На углу у Патриарших" (1995), "Каменская" (2002), "Слепой" (2004), "Девять неизвестных" (2005), "Любовь моя" (2005), "Защита Красина - 2" (2006) и других.Актер много снимался в телесериалах. Среди сериалов с его участием – "Королева Марго" (1997), "Графиня де Монсоро" (1997), "Марш Турецкого" (2000), "Сыщики" (2001), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" (2004), "Общая терапия" (2008), "Земский доктор" (2011) и другие. Успешной для актера стала роль пенсионера Николая Петровича Воронина в комедийном сериале "Воронины", вышедшем на экраны в 2010 году.Всего фильмография Бориса Клюева насчитывает более 100 фильмов.С 1969 года (с перерывом) Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина дисциплину "Мастерство актера". Являлся заведующим кафедрой мастерства актера и художественным руководителем двух курсов ВТУ (института) имени Михаила Щепкина.Среди <a href="http://shepkinskoe.ru/person/klyuev-boris-vladimirovich/" target="_blank">учеников</a> Бориса Клюева (их более 200) артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова, Анатолий Гущин, Владимир Жеребцов, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Алла Юганова и другие.Борис Клюев – <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/18783" target="_blank">народный артист</a> РФ (2002).<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/14565" target="_blank">Награжден</a> орденами Дружбы (1999), <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/27502" target="_blank">Почета</a> (2008), "<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905040002?index=5&amp;rangeSize=1" target="_blank">За заслуги перед Отечеством</a>" IV степени (2019).В 2015 году был <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/39648" target="_blank">отмечен</a> почетной грамотой президента РФ.<a href="http://www.teatral-online.ru/star/2010/" target="_blank">Лауреат</a> премии "Звезда театрала" за исполнение роли Людовика Великого в спектакле "Мольер" ("Кабала святош").<a href="https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20171111-boris-klyuev-posle-smerti-syna-ya-ne-otmenil-ni-odnogo-spektaklya" target="_blank">Был женат</a> третьим браком.1 сентября 2020 года Борис Клюев <a href="https://ria.ru/20200901/klyuev-1576603811.html#:~:text=%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90%2C%201%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%98%D0%90%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B5" target="_blank">скончался</a>.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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умер борис клюев, борис клюев, справки

Биография Бориса Клюева

00:05 02.09.2020
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© Фото : Малый театрБорис Клюев
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Малый театр
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни.
Ниже приводится биографическая справка.
Народный артист России, актер театра и кино Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.
В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова) и был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.
Первое время играл небольшие роли, но уже в 1970 году главный режиссер театра Леонид Верпаховский доверил Клюеву роль архитектора Сергея Синицына в спектакле "Так и будет" по пьесе Константина Симонова.
За 50 лет творческой карьеры Борис Клюев стал одним из ведущих актеров Малого театра, сыграв более 70 ролей классического и современного репертуара. Среди ролей Клюева – Кудряш, Муров и Наркис ("Гроза", "Без вины виноватые" и "Горячее сердце" Александра Островского), Молчалин ("Горе от ума" Александра Грибоедова), Де Гиш ("Сирано де Бержерак" Эдмона де Ростана), граф Альмавива ("Преступная мать, или Второй Тартюф" Пьера-Огюстена Бомарше), граф Шенборн ("Царь Петр и Алексей" Фридриха Горенштейна), Василий Шуйский ("Царь Иоанн Грозный" Алексея Толстого) и многие другие.
В последнее время Борис Клюев был занят в спектаклях "На всякого мудреца довольно простоты" и "Последняя жертва" Александра Островского, "Пиковая дама" Александра Пушкина, "Как обмануть государство" Луи Вернея и Жоржа Берра, "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Визит старой дамы" Фридриха Дюрренматта, "Перед заходом солнца" Герхарта Гауптмана.
В 1967 году Борис Клюев дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В 1970-е годы актер снялся в исторических лентах "Крушение империи" (1970), "Рудобельская республика" (1971), "Хождение по мукам" (1974). Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). В начале 1980-х годов актер в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Борису Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), где ему досталась роль шпиона Трианона. В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов", где Борис Клюев исполнил роль графа Орлова.
В конце 1990-х – начале 2000-х годов Борис Клюев часто играл различных генералов и военных функционеров. Актер снялся в таких известных сериалах и фильмах, как: "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999), "На углу у Патриарших" (1995), "Каменская" (2002), "Слепой" (2004), "Девять неизвестных" (2005), "Любовь моя" (2005), "Защита Красина - 2" (2006) и других.
Актер много снимался в телесериалах. Среди сериалов с его участием – "Королева Марго" (1997), "Графиня де Монсоро" (1997), "Марш Турецкого" (2000), "Сыщики" (2001), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" (2004), "Общая терапия" (2008), "Земский доктор" (2011) и другие. Успешной для актера стала роль пенсионера Николая Петровича Воронина в комедийном сериале "Воронины", вышедшем на экраны в 2010 году.
Всего фильмография Бориса Клюева насчитывает более 100 фильмов.
С 1969 года (с перерывом) Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина дисциплину "Мастерство актера". Являлся заведующим кафедрой мастерства актера и художественным руководителем двух курсов ВТУ (института) имени Михаила Щепкина.
Среди учеников Бориса Клюева (их более 200) артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова, Анатолий Гущин, Владимир Жеребцов, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Алла Юганова и другие.
Борис Клюев – народный артист РФ (2002).
Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019).
В 2015 году был отмечен почетной грамотой президента РФ.
Лауреат премии "Звезда театрала" за исполнение роли Людовика Великого в спектакле "Мольер" ("Кабала святош").
Был женат третьим браком.
1 сентября 2020 года Борис Клюев скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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