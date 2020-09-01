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https://ria.ru/20200901/klyuev-1576603811.html
Скончался народный артист России Борис Клюев
Умер народный артист России Борис Клюев, сообщили в пресс-службе Малого театра. Ему было 76 лет. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:59
2020-09-02T01:18
умер борис клюев
борис клюев
культура
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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Умер народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a>, сообщили в пресс-службе Малого театра. Ему было 76 лет.Директор театра Тамара Михайлова рассказала <a href="https://www.mk.ru/social/2020/09/01/nazvana-prichina-smerti-aktera-borisa-klyueva.html" target="_blank">"Московскому комсомольцу"</a>, что актер скончался из-за онкологического заболевания.За полвека творческой карьеры Клюев сыграл на сцене более 70 ролей классического и современного репертуара. Он участвовал в постановках по произведениям Александра Островского, Александра Грибоедова, Пьера-Огюстена Бомарше, Алексея Толстого и других.В 1967 году Клюев дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В семидесятых годах он снялся в исторических лентах "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам". Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера". Также артист снялся в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" , где ему досталась роль шпиона Трианона. В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов", там Клюев исполнил роль графа Орлова.Молодежь знает его благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей". Фильмография Клюева насчитывает более ста картин.
https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604020.html
Не знаю такого
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Светлая память ((
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60
умер борис клюев, борис клюев, культура

Скончался народный артист России Борис Клюев

21:59 01.09.2020 (обновлено: 01:18 02.09.2020)
32033
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Актер Борис Клюев. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Умер народный артист России Борис Клюев, сообщили в пресс-службе Малого театра. Ему было 76 лет.
Директор театра Тамара Михайлова рассказала "Московскому комсомольцу", что актер скончался из-за онкологического заболевания.
За полвека творческой карьеры Клюев сыграл на сцене более 70 ролей классического и современного репертуара. Он участвовал в постановках по произведениям Александра Островского, Александра Грибоедова, Пьера-Огюстена Бомарше, Алексея Толстого и других.
В 1967 году Клюев дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В семидесятых годах он снялся в исторических лентах "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам". Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".
Также артист снялся в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" , где ему досталась роль шпиона Трианона. В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов", там Клюев исполнил роль графа Орлова.
Молодежь знает его благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей". Фильмография Клюева насчитывает более ста картин.
Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 22:13
Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички Борису Клюеву
304111054626
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Умер Борис КлюевБорис КлюевКультура
Популярные комментарии
Не знаю такого
1 сентября, 22:27
Агент Госдепа
01342139
Светлая память ((
1 сентября, 22:10
Екатерина Забабурина🌟
80003201
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