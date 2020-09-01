https://ria.ru/20200901/klyuev-1576603811.html

Скончался народный артист России Борис Клюев

Умер народный артист России Борис Клюев, сообщили в пресс-службе Малого театра. Ему было 76 лет. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T21:59

2020-09-01T21:59

2020-09-02T01:18

умер борис клюев

борис клюев

культура

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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Умер народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a>, сообщили в пресс-службе Малого театра. Ему было 76 лет.Директор театра Тамара Михайлова рассказала <a href="https://www.mk.ru/social/2020/09/01/nazvana-prichina-smerti-aktera-borisa-klyueva.html" target="_blank">"Московскому комсомольцу"</a>, что актер скончался из-за онкологического заболевания.За полвека творческой карьеры Клюев сыграл на сцене более 70 ролей классического и современного репертуара. Он участвовал в постановках по произведениям Александра Островского, Александра Грибоедова, Пьера-Огюстена Бомарше, Алексея Толстого и других.В 1967 году Клюев дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В семидесятых годах он снялся в исторических лентах "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам". Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера". Также артист снялся в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" , где ему досталась роль шпиона Трианона. В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов", там Клюев исполнил роль графа Орлова.Молодежь знает его благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей". Фильмография Клюева насчитывает более ста картин.

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604020.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис клюев, борис клюев, культура