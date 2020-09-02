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https://ria.ru/20200902/kkhmery-1576607902.html
Умер отбывавший пожизненный срок лидер "красных кхмеров"
Один из лидеров "Красных кхмеров", обвиненный Международным трибуналом под эгидой ООН в преступлениях против человечности и отбывавший пожизненное наказание,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T04:52
2020-09-02T04:52
москва
камбоджа
пномпень
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Один из лидеров "Красных кхмеров", обвиненный Международным трибуналом под эгидой ООН в преступлениях против человечности и отбывавший пожизненное наказание, Канг Кек Иеу, также известный как "товарищ Дуч", скончался в возрасте 77 лет, сообщает местный портал VOD News со ссылкой на представителя трибунала.Канг Кек Иеу (Kaing Guek Eav) возглавлял тюрьму Туолсленг в <a href="http://ria.ru/location_Phnom_Penh/" target="_blank" data-auto="true">Пномпене</a>. Его считают виновным в гибели по меньшей мере 15 тысяч заключенных. Иеу были предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, нарушении Женевской конвенции, преднамеренных убийствах и пытках.По данным издания Khmer Times, Дуч почувствовал себя плохо в понедельник и был доставлен в больницу Khmer Soviet Hospital. Причина смерти Канг Кек Иеу не уточняется.В июне 2003 года, после шести лет переговоров, Генеральная Ассамблея <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> одобрила соглашение о создании так называемых "чрезвычайных судебных палат" в рамках существующей судебной системы <a href="http://ria.ru/location_Cambodia/" target="_blank" data-auto="true">Камбоджи</a>. Им поручено вести расследование в отношении "красных кхмеров" и судебные процессы над ними. В состав "чрезвычайных палат" вошли международные и местные судьи и прокуроры."Красные кхмеры" во главе с их лидером Пол Потом захватили власть в Камбодже в 1975 году после многолетней партизанской войны. За три с половиной года правления "красных кхмеров" было уничтожено 25% городского и 15% сельского населения страны, или почти 2 миллиона человек.В январе 1979 года диктатура Пол Пота была свергнута. Пол Пот скрывался в джунглях Камбоджи с остатками отрядов "красных кхмеров" и умер 15 апреля 1998 года от рака."Красное" правительство Камбоджи считается одним из самых кровавых режимов прошлого века.
https://ria.ru/20181117/1532990795.html
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москва, камбоджа, пномпень, оон, в мире

Умер отбывавший пожизненный срок лидер "красных кхмеров"

04:52 02.09.2020
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© РИА Новости / Татьяна Белякова / Перейти в фотобанкНа улицах Пномпена
На улицах Пномпена - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Белякова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один из лидеров "Красных кхмеров", обвиненный Международным трибуналом под эгидой ООН в преступлениях против человечности и отбывавший пожизненное наказание, Канг Кек Иеу, также известный как "товарищ Дуч", скончался в возрасте 77 лет, сообщает местный портал VOD News со ссылкой на представителя трибунала.
Канг Кек Иеу (Kaing Guek Eav) возглавлял тюрьму Туолсленг в Пномпене. Его считают виновным в гибели по меньшей мере 15 тысяч заключенных. Иеу были предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, нарушении Женевской конвенции, преднамеренных убийствах и пытках.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2018
17 ноября 2018, 05:20
Генсек ООН оценил пожизненный приговор экс-лидерам "Красных кхмеров"
По данным издания Khmer Times, Дуч почувствовал себя плохо в понедельник и был доставлен в больницу Khmer Soviet Hospital. Причина смерти Канг Кек Иеу не уточняется.
В июне 2003 года, после шести лет переговоров, Генеральная Ассамблея ООН одобрила соглашение о создании так называемых "чрезвычайных судебных палат" в рамках существующей судебной системы Камбоджи. Им поручено вести расследование в отношении "красных кхмеров" и судебные процессы над ними. В состав "чрезвычайных палат" вошли международные и местные судьи и прокуроры.
"Красные кхмеры" во главе с их лидером Пол Потом захватили власть в Камбодже в 1975 году после многолетней партизанской войны. За три с половиной года правления "красных кхмеров" было уничтожено 25% городского и 15% сельского населения страны, или почти 2 миллиона человек.
В январе 1979 года диктатура Пол Пота была свергнута. Пол Пот скрывался в джунглях Камбоджи с остатками отрядов "красных кхмеров" и умер 15 апреля 1998 года от рака.
"Красное" правительство Камбоджи считается одним из самых кровавых режимов прошлого века.
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.06.2017
22 июня 2017, 12:18
Премьер Камбоджи отметил сорокалетие побега от "красных кхмеров"
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МоскваКамбоджаПномпеньООНВ мире
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