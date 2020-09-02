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https://ria.ru/20200902/kitay-1576620335.html
МИД Китая раскритиковал доклад Пентагона о военном потенциале КНР
Очередной доклад оборонного ведомства США о военном потенциале Китая полон предрассудков и критики, Пекин призывает США объективно смотреть на развитие и... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:46
2020-09-02T12:23
хуа чуньин
мид кнр
китай
сша
безопасность
в мире
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<strong>ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Очередной доклад оборонного ведомства США о военном потенциале Китая полон предрассудков и критики, Пекин призывает <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> объективно смотреть на развитие и стратегические намерения Китая, заявила на брифинге в среду официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_KNR" target="_blank">МИД КНР</a> Хуа Чуньин.<a href="https://ria.ru/tag_Pentagon" target="_blank">Пентагон</a> в ежегодном докладе конгрессу о потенциале КНР сообщил, что Китай в течение 10 лет как минимум удвоит свой ядерный арсенал. По мнению Пентагона, наряду с отсутствием прозрачности это порождает опасения, что Китай не только стремится к минимально необходимому уровню сдерживания, но может отойти от подобного подхода в сторону наращивания.По ее словам, "стратегические намерения Китая всегда прозрачны и последовательны"."В конституции КНР давно уже прописано, что Китай твердо придерживается пути мирного развития и способствует построению сообщества единой судьбы человечества. Китай всегда придавал значение оборонному характеру военной политики, все могут видеть, что Китай является строителем мира во всем мире, защитником международного порядка, а также вносит вклад в глобальное развитие", - подчеркнула она.Представитель ведомства добавила, что "усиление оборонного строительства Китая направлено на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости". По ее словам, это законное право каждой страны и не заслуживает критики, "всем известно, что военная мощь Китая еще очень далека от военной мощи США"."Мы призываем США прекратить каждый год публиковать подобные безответственные доклады, объективно взглянуть на развитие Китая и его стратегические намерения, прикладывать больше усилий для продвижения отношения между вооруженными силами двух стран, а вовсе не наоборот", - указала она.
https://ria.ru/20200730/1575171586.html
https://ria.ru/20200902/kitay-1576594736.html
китай
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хуа чуньин, мид кнр, китай, сша, безопасность, в мире

МИД Китая раскритиковал доклад Пентагона о военном потенциале КНР

11:46 02.09.2020 (обновлено: 12:23 02.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Очередной доклад оборонного ведомства США о военном потенциале Китая полон предрассудков и критики, Пекин призывает США объективно смотреть на развитие и стратегические намерения Китая, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Пентагон в ежегодном докладе конгрессу о потенциале КНР сообщил, что Китай в течение 10 лет как минимум удвоит свой ядерный арсенал. По мнению Пентагона, наряду с отсутствием прозрачности это порождает опасения, что Китай не только стремится к минимально необходимому уровню сдерживания, но может отойти от подобного подхода в сторону наращивания.

"Этот доклад Пентагона преимущественно повторяет то, что было в предыдущих аналогичных отчетах, они полны предрассудков, они подвергают критике оборонное строительство Китая, в них намеренно искажаются стратегические намерения КНР, китайская сторона решительно выступает против этого", - заявила дипломат.

По ее словам, "стратегические намерения Китая всегда прозрачны и последовательны".
"В конституции КНР давно уже прописано, что Китай твердо придерживается пути мирного развития и способствует построению сообщества единой судьбы человечества. Китай всегда придавал значение оборонному характеру военной политики, все могут видеть, что Китай является строителем мира во всем мире, защитником международного порядка, а также вносит вклад в глобальное развитие", - подчеркнула она.
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Представитель ведомства добавила, что "усиление оборонного строительства Китая направлено на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости". По ее словам, это законное право каждой страны и не заслуживает критики, "всем известно, что военная мощь Китая еще очень далека от военной мощи США".
"Мы призываем США прекратить каждый год публиковать подобные безответственные доклады, объективно взглянуть на развитие Китая и его стратегические намерения, прикладывать больше усилий для продвижения отношения между вооруженными силами двух стран, а вовсе не наоборот", - указала она.
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Хуа ЧуньинМИД КНРКитайСШАБезопасностьВ мире
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