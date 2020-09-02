https://ria.ru/20200902/kiev-1576626744.html

В Киеве избили депутата Рады

Неизвестный избил депутата Верховной рады в Киеве, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:30

2020-09-02T13:30

2020-09-02T16:47

верховная рада украины

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:83:3030:1787_1400x0_80_0_0_6f8dfbccceb403fdeaa94a856588ef64.jpg

<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Неизвестный избил депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.По данным полиции, в среду около 4.30 (совпадает с мск) возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого в Киеве во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения депутату, он обратился в травмпункт."Полиции открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 ("умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных.Полиция не называет имя и фамилию депутата, на которого напали, но интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что неизвестные избили внефракционного депутата Рады Антона Полякова.Позже Антон Поляков подтвердил информацию об избиении. Он заявил, что не знает, почему на него напали, и предположил, что его могли с кем-то перепутать."Действительно, сегодня около 5.00 (совпадает с мск) было совершено нападение: человек пытался дважды задушить и пару раз я получил в грудную клетку несколько ударов. Затем они (нападавшие - ред.) поехали: были сначала на одной машине, а поехали на другой… Мотивов не знаю: возможно, человек был неадекватный. Возможно, меня просто с кем-то перепутали, меня по имени никто не называл, а были только угрозы. Возможно, могут быть и другие версии", - цитирует Полякова агентство "Укринформ".По словам депутата, он вызвал полицейских, которые составили протокол, а затем он поехал в больницу. Поляков добавил, что патрульная полиция уже нашла машину нападающих.В то же время депутат напрямую не связывает нападение со своей политической деятельностью. "Исходя из того, что вообще происходит в стране, все можно связывать с политической деятельностью. Видите, кому-то машину сожгли, кого-то избили, кого-то догнали, кого-то - нет. Я надеюсь, что это просто совпадение и человек был неадекватен, и не более того", - добавил он.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576543390.html

https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html

3

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, киев, украина, в мире