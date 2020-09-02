Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/kiev-1576626744.html
В Киеве избили депутата Рады
Неизвестный избил депутата Верховной рады в Киеве, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:30
2020-09-02T16:47
верховная рада украины
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:83:3030:1787_1400x0_80_0_0_6f8dfbccceb403fdeaa94a856588ef64.jpg
<strong>КИЕВ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Неизвестный избил депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.По данным полиции, в среду около 4.30 (совпадает с мск) возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого в Киеве во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения депутату, он обратился в травмпункт."Полиции открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 ("умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных.Полиция не называет имя и фамилию депутата, на которого напали, но интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что неизвестные избили внефракционного депутата Рады Антона Полякова.Позже Антон Поляков подтвердил информацию об избиении. Он заявил, что не знает, почему на него напали, и предположил, что его могли с кем-то перепутать."Действительно, сегодня около 5.00 (совпадает с мск) было совершено нападение: человек пытался дважды задушить и пару раз я получил в грудную клетку несколько ударов. Затем они (нападавшие - ред.) поехали: были сначала на одной машине, а поехали на другой… Мотивов не знаю: возможно, человек был неадекватный. Возможно, меня просто с кем-то перепутали, меня по имени никто не называл, а были только угрозы. Возможно, могут быть и другие версии", - цитирует Полякова агентство "Укринформ".По словам депутата, он вызвал полицейских, которые составили протокол, а затем он поехал в больницу. Поляков добавил, что патрульная полиция уже нашла машину нападающих.В то же время депутат напрямую не связывает нападение со своей политической деятельностью. "Исходя из того, что вообще происходит в стране, все можно связывать с политической деятельностью. Видите, кому-то машину сожгли, кого-то избили, кого-то догнали, кого-то - нет. Я надеюсь, что это просто совпадение и человек был неадекватен, и не более того", - добавил он.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576543390.html
https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html
3
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6ad79b341ae698ab7c06bfbbbca93190.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, киев, украина, в мире

В Киеве избили депутата Рады

13:30 02.09.2020 (обновлено: 16:47 02.09.2020)
1372
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Неизвестный избил депутата Верховной рады в Киеве, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в среду около 4.30 (совпадает с мск) возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого в Киеве во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения депутату, он обратился в травмпункт.
"Полиции открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 ("умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных.
Полиция не называет имя и фамилию депутата, на которого напали, но интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что неизвестные избили внефракционного депутата Рады Антона Полякова.
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 17:57
Въехавшего в оппозиционеров в Черногории водителя сильно избили очевидцы
Позже Антон Поляков подтвердил информацию об избиении. Он заявил, что не знает, почему на него напали, и предположил, что его могли с кем-то перепутать.
"Действительно, сегодня около 5.00 (совпадает с мск) было совершено нападение: человек пытался дважды задушить и пару раз я получил в грудную клетку несколько ударов. Затем они (нападавшие - ред.) поехали: были сначала на одной машине, а поехали на другой… Мотивов не знаю: возможно, человек был неадекватный. Возможно, меня просто с кем-то перепутали, меня по имени никто не называл, а были только угрозы. Возможно, могут быть и другие версии", - цитирует Полякова агентство "Укринформ".
По словам депутата, он вызвал полицейских, которые составили протокол, а затем он поехал в больницу. Поляков добавил, что патрульная полиция уже нашла машину нападающих.
В то же время депутат напрямую не связывает нападение со своей политической деятельностью. "Исходя из того, что вообще происходит в стране, все можно связывать с политической деятельностью. Видите, кому-то машину сожгли, кого-то избили, кого-то догнали, кого-то - нет. Я надеюсь, что это просто совпадение и человек был неадекватен, и не более того", - добавил он.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 22:44
В Москве избили блогера Егора Жукова
17281234
Обсудить 3
Верховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вид на остров Хоккайдо
Япония предлагала СССР Хоккайдо в обмен на выход из войны, заявил историк
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск подготовил ответные санкции против представителей стран Балтии
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Кадр из фильма Цой
Песков ответил на вопрос об обращении сына Цоя о запрете проката фильма
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров прокомментировал задержания российских журналистов в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Макей прокомментировал ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии
Светлана Тихановская
В Госдуме оценили позицию Тихановской по Крыму
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
"С таким сталкиваемся впервые". Макей оценил ситуацию в Белоруссии
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
В Одессе русский язык лишили статуса регионального
Съезд движения Солидарность
В ФРГ рассказали о статусе лаборатории, анализировавшей пробы Навального
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве.
Лавров: России пока ни к чему встречаться с белорусской оппозицией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния