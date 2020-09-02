https://ria.ru/20200902/kiberataka-1576633695.html

В Чехии расследуют причастность России к кибератаке на госструктуру

Одна из стратегических госструктур Чехии подверглась в 2019 году хакерским атакам, которые, согласно отчетному докладу Национального управления по... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:13

2020-09-02T15:13

2020-09-02T15:13

россия

главное разведывательное управление рф

китай

чехия

в мире

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<strong>ПРАГА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Одна из стратегических госструктур <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> подверглась в 2019 году хакерским атакам, которые, согласно отчетному докладу Национального управления по кибернетической и информационной безопасности республики (НУКИБ) за минувший год, были совершены якобы из России, сообщило в среду <a href="https://www.ceskatelevize.cz/" target="_blank">Чешское ТВ.</a>Согласно докладу НУКИБ, атаки проводились методом рассылки электронных фишинговых писем, при вскрытии которых получателями хакеры могли бы проникнуть к данным закрытого характера. При этом ведомство утверждает, что с правдоподобностью до 85% за кибератаками стоит группировка Sofacy, якобы связанная с российской военной разведкой <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a>. Название подвергнувшейся нападению госструктуры не сообщается. НУКИБ также не приводит доказательств причастности России к атаке.В документе НУКИБ также упоминается деятельность группировки Winnti, которая занимается промышленным шпионажем, ее местные специалисты связывают со спецслужбами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>.В целом за минувший год НУКИБ зарегистрировало 217 кибератак на различные чешские организации, что на 53 больше, чем в 2018 году.Одновременно в докладе ведомства отмечается нехватка в Чехии средств и специалистов для обеспечения кибернетической безопасности государственных институтов. Наиболее критическая ситуация наблюдается в здравоохранении.

https://ria.ru/20200601/1572282458.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, главное разведывательное управление рф, китай, чехия, в мире