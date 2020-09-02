https://ria.ru/20200902/kenosha-1576636809.html
Трамп назвал визит в Кеношу успешным
Президент США Дональд Трамп назвал свой прошедший визит в охваченный беспорядками город Кеношу, штат Висконсин, успешным, проблему в городе, по его словам,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:01
2020-09-02T16:01
2020-09-02T16:04
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал свой прошедший визит в охваченный беспорядками город Кеношу, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>, успешным, проблему в городе, по его словам, удалось решить."<a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> (кандидат в президенты США от демократов) не на стороне правоохранительных органов, и это было абсолютно очевидно на фоне моей очень успешной вчерашней поездки в Кеношу. Мы быстро решили проблему, народ Висконсина очень высоко это оценил", - написал Трамп в Twitter.Трамп во вторник совершил визит в город Кеношу, несмотря на настоятельную просьбу местных властей не делать этого. На выходных губернатор штата Тони Эверс направил Трампу письмо, где от своего имени и имени представителей местных сообществ выразил опасения, что появление президента в городе "помешает исцелению" общества и замедлит "преодоление разделения и совместное движение вперед". Мэр города Джон Антарамиан также заявил, что президенту лучше подождать и выбрать другое время для визита.Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией. Власти города объявили комендантский час и ввели более 160 служащих нацгвардии.Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.
https://ria.ru/20200829/afroamerikanets-1576459470.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
назвал свой прошедший визит в охваченный беспорядками город Кеношу, штат Висконсин
, успешным, проблему в городе, по его словам, удалось решить.
"Джо Байден
(кандидат в президенты США от демократов) не на стороне правоохранительных органов, и это было абсолютно очевидно на фоне моей очень успешной вчерашней поездки в Кеношу. Мы быстро решили проблему, народ Висконсина очень высоко это оценил", - написал Трамп в Twitter.
Трамп во вторник совершил визит в город Кеношу, несмотря на настоятельную просьбу местных властей не делать этого. На выходных губернатор штата Тони Эверс направил Трампу письмо, где от своего имени и имени представителей местных сообществ выразил опасения, что появление президента в городе "помешает исцелению" общества и замедлит "преодоление разделения и совместное движение вперед". Мэр города Джон Антарамиан также заявил, что президенту лучше подождать и выбрать другое время для визита.
Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.
Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией. Власти города объявили комендантский час и ввели более 160 служащих нацгвардии.
Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.