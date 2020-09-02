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https://ria.ru/20200902/kazakhstan-1576639291.html
РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета
Комиссия Евразийского экономического союза усмотрела в действиях Казахстана нарушение конкуренции, пишет РБК. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:43
2020-09-02T17:50
россия
казахстанские железные дороги
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
казахстан
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Комиссия Евразийского экономического союза усмотрела в действиях <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> нарушение конкуренции, пишет <a href="https://www.rbc.ru/business/02/09/2020/5f4e3d359a794762f9bf8fab" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Издание отмечает, что республика перестала с начала лета поставлять в Россию лом черных металлов, при этом экспорт готовой продукции продолжился. Таким образом, считает <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskaja_ehkonomicheskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕЭК</a>, Нур-Султан может препятствовать свободному движению товаров, услуг и капитала в рамках <u><a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/">ЕАЭС</a></u>.Согласно выводам комиссии, в июне "КТЖ-Грузовые перевозки" ("дочка" "<a href="http://ria.ru/organization_Kazakhstanskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">Казахстанских железных дорог</a>") выпустила приказ, запрещающий на неопределенный срок прием вагонов с предназначенным для экспорта ломом.При этом объем ежегодных поставок лома из Казахстана в Россию ранее составлял около миллиона тонн. В мае, по данным РБК, экспорт упал в три раза, а к июню и вовсе остановился, что, как сообщается, вызвало недовольство со стороны Москвы. Из-за перебоев в поставках в России возник дефицит — в частности, в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> обращался Магнитогорский металлургический комбинат, основной потребитель этого сырья.В итоге Москва потребовала рассмотреть этот вопрос в рамках Евразийской экономической комиссии. При этом в комментарии РБК власти Казахстана введение запрета на вывоз лома отрицают.
https://ria.ru/20200521/1571761927.html
https://ria.ru/20200117/1563541044.html
Надо не ябедничать, а дать по попе и поставить в угол. Как дети, ей-богу🤔
114
Надо не жаловаться а вводить запреты для них на транзит товаров, на поставку товаров на российский рынок ..... Сразу в себя придут. Чиновники у нас какие то балаболы немошные.
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россия
казахстан
РИА Новости
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россия, казахстанские железные дороги, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), казахстан, экономика

РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета

16:43 02.09.2020 (обновлено: 17:50 02.09.2020)
39532
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМеталлурги следят за процессом загрузки металлического лома в печь
Металлурги следят за процессом загрузки металлического лома в печь - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Комиссия Евразийского экономического союза усмотрела в действиях Казахстана нарушение конкуренции, пишет РБК.
Издание отмечает, что республика перестала с начала лета поставлять в Россию лом черных металлов, при этом экспорт готовой продукции продолжился. Таким образом, считает ЕЭК, Нур-Султан может препятствовать свободному движению товаров, услуг и капитала в рамках ЕАЭС.
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Согласно выводам комиссии, в июне "КТЖ-Грузовые перевозки" ("дочка" "Казахстанских железных дорог") выпустила приказ, запрещающий на неопределенный срок прием вагонов с предназначенным для экспорта ломом.
При этом объем ежегодных поставок лома из Казахстана в Россию ранее составлял около миллиона тонн. В мае, по данным РБК, экспорт упал в три раза, а к июню и вовсе остановился, что, как сообщается, вызвало недовольство со стороны Москвы. Из-за перебоев в поставках в России возник дефицит — в частности, в Минпромторг обращался Магнитогорский металлургический комбинат, основной потребитель этого сырья.
В итоге Москва потребовала рассмотреть этот вопрос в рамках Евразийской экономической комиссии. При этом в комментарии РБК власти Казахстана введение запрета на вывоз лома отрицают.
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9862291424754
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РоссияКазахстанские железные дорогиЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КазахстанЭкономика
Популярные комментарии
Надо не ябедничать, а дать по попе и поставить в угол. Как дети, ей-богу🤔
2 сентября, 16:48
Роман Браско
761111025
Надо не жаловаться а вводить запреты для них на транзит товаров, на поставку товаров на российский рынок ..... Сразу в себя придут. Чиновники у нас какие то балаболы немошные.
2 сентября, 18:22
Арсений Новиков
73510013
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