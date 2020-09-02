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https://ria.ru/20200902/kanisterapiya-1576603585.html
Пушистый доктор: как четвероногие помогают детям с инвалидностью
Лучшие друзья человека — собаки. И в самых сложных ситуациях они помогают держаться на плаву: четвероногие принимают активное участие в реабилитации детей с... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:00
2020-09-02T12:12
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москва
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Лучшие друзья человека — собаки. И в самых сложных ситуациях они помогают держаться на плаву: четвероногие принимают активное участие в реабилитации детей с инвалидностью.В центре комплексной реабилитации инвалидов "Бутово" реализуются различные программы для детей и подростков с тяжелыми заболеваниями. Но все большую популярность набирают альтернативные методы психологической помощи, когда роль специалиста на себя берут животные, например собаки. Занятия по канистерапии проводят специалисты проекта столичного хаски-парка.По его словам, со стороны кажется, что ребята просто играют или гладят собак. Но именно в этот момент ребенок учится управлять собой — своими желаниями, поведением, движением, выражать свои эмоции и даже говорить.Занятия с четвероногими друзьями проходят на специально оборудованной просторной площадке центра. Там можно вдоволь порезвиться: покидать мяч и побегать. Но некоторым детям нужен более спокойный подход. Например, один из участников программы Коля боялся практически всех животных, пока не начал ходить на занятия. Постепенно он подружился с веселым псом Юджином.Собака, увидев парня, аккуратно кладет передние лапы на его колени. Будто понимает, что нужно быть деликатной, ведь мальчик передвигается на инвалидной коляске. "Хочешь его расчесать?" — предлагает канистерапевт Татьяна Хозиева и подает парню специальную щетку.Коля улыбается и неуверенно проводит щеткой по пушистой шерстке. "То, что вы сейчас видите, — настоящее чудо для нас. Буквально пять лет назад мой мальчик был похож на куклу — никаких реакций, желаний и речи", — рассказывает его мама Виктория Вохлакова.Тем временем Света под руководством специалиста выгуливает любимую собаку по территории. "Мы ходим в этот центр уже 11-й год. Все предложенные занятия очень помогают, мы просто в восторге. Отзывчивые специалисты, индивидуальный подход к каждому человеку — это так важно. Нашим детям, как правило, не хватает общения. Чаще всего они контактируют только с мамой и папой, поэтому невероятно важен тактильный контакт", — рассказывает мама девочки Татьяна Сорокина.Хаски-парк начал сотрудничество с центром в этом году. По словам специалистов, направление канистерапии зародилось еще во времена Гиппократа, но его официальное существование началось только в прошлом веке."Было замечено, что если человек с какими-то нарушениями или травмами общается с собаками, то его восстановление идет быстрее. Эта практика потихоньку начала развиваться. Вначале со взрослыми, потом добавлять животных стали в детские дома. В наше время на канистерапевта можно уже отучиться, получить сертификат. Важно понимать, что в этом направлении очень много разных векторов. Все зависит от того, с каким запросом приходит человек", — рассказывает Татьяна Хозиева, клинический психолог, психотерапевт и канистерапевт.
https://ria.ru/20200829/deti-1576388440.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
хорошие новости, москва

Пушистый доктор: как четвероногие помогают детям с инвалидностью

08:00 02.09.2020 (обновлено: 12:12 02.09.2020)
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CC0 / Pixabay / Joe007 / Собака породы хаски
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
CC0 / Pixabay / Joe007 /
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Лучшие друзья человека — собаки. И в самых сложных ситуациях они помогают держаться на плаву: четвероногие принимают активное участие в реабилитации детей с инвалидностью.
В центре комплексной реабилитации инвалидов "Бутово" реализуются различные программы для детей и подростков с тяжелыми заболеваниями. Но все большую популярность набирают альтернативные методы психологической помощи, когда роль специалиста на себя берут животные, например собаки. Занятия по канистерапии проводят специалисты проекта столичного хаски-парка.

"Канистерапия — это специальные занятия, основанные на общении с собаками. Она для ребенка является мотиватором — стимулирует реабилитанта на активную работу и достижение успеха. В результате данного вида реабилитации у детей развиваются умственные и эмоциональные способности, улучшаются двигательные функции", — рассказал директор центра Денис Притыко пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

По его словам, со стороны кажется, что ребята просто играют или гладят собак. Но именно в этот момент ребенок учится управлять собой — своими желаниями, поведением, движением, выражать свои эмоции и даже говорить.
Занятия с четвероногими друзьями проходят на специально оборудованной просторной площадке центра. Там можно вдоволь порезвиться: покидать мяч и побегать. Но некоторым детям нужен более спокойный подход. Например, один из участников программы Коля боялся практически всех животных, пока не начал ходить на занятия. Постепенно он подружился с веселым псом Юджином.
Собака, увидев парня, аккуратно кладет передние лапы на его колени. Будто понимает, что нужно быть деликатной, ведь мальчик передвигается на инвалидной коляске. "Хочешь его расчесать?" — предлагает канистерапевт Татьяна Хозиева и подает парню специальную щетку.
Коля улыбается и неуверенно проводит щеткой по пушистой шерстке. "То, что вы сейчас видите, — настоящее чудо для нас. Буквально пять лет назад мой мальчик был похож на куклу — никаких реакций, желаний и речи", — рассказывает его мама Виктория Вохлакова.
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Тем временем Света под руководством специалиста выгуливает любимую собаку по территории. "Мы ходим в этот центр уже 11-й год. Все предложенные занятия очень помогают, мы просто в восторге. Отзывчивые специалисты, индивидуальный подход к каждому человеку — это так важно. Нашим детям, как правило, не хватает общения. Чаще всего они контактируют только с мамой и папой, поэтому невероятно важен тактильный контакт", — рассказывает мама девочки Татьяна Сорокина.
Хаски-парк начал сотрудничество с центром в этом году. По словам специалистов, направление канистерапии зародилось еще во времена Гиппократа, но его официальное существование началось только в прошлом веке.
"Было замечено, что если человек с какими-то нарушениями или травмами общается с собаками, то его восстановление идет быстрее. Эта практика потихоньку начала развиваться. Вначале со взрослыми, потом добавлять животных стали в детские дома. В наше время на канистерапевта можно уже отучиться, получить сертификат. Важно понимать, что в этом направлении очень много разных векторов. Все зависит от того, с каким запросом приходит человек", — рассказывает Татьяна Хозиева, клинический психолог, психотерапевт и канистерапевт.
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