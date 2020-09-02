https://ria.ru/20200902/izmena-1576636586.html
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Пользователь Reddit рассказал, как при случайных обстоятельствах раскрыл одну из тайн своей супруги. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:57
2020-09-02T15:57
2020-09-02T17:26
отношения
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в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Пользователь <a href="https://www.reddit.com/r/relationship_advice/comments/ijyqcx/my_daughter_16f_and_i_40m_found_out_that_my_wife/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> рассказал, как при случайных обстоятельствах раскрыл одну из тайн своей супруги.У дочери сломался компьютер, и ему пришлось отдать девочке старый <a href="http://ria.ru/product_iPod/" target="_blank" data-auto="true">iPod</a> жены. Во время настройки устройства она нашла несколько старых сообщений матери в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> и <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook/" target="_blank">Facebook</a>. Так она узнала об измене, которая произошла четыре года назад, и в слезах позвонила отцу.Как оказалось, супруга ему изменяла с молодым коллегой на протяжении четырех месяцев. Она делилась подробностями своего романа в переписке с подругой. Из записей следовало, что жена пыталась прекратить интрижку и даже сменить работу. Подруга же посоветовала ей признаться в измене. Однако женщина отказалась из страха потерять семью.Когда она вернулась домой, то почувствовала, что что-то не так с ее супругом и дочерью. Между ними произошел откровенный разговор, жена призналась в измене и попросила прощения. Однако мужчина с дочерью уехали в отель, где живут уже несколько дней.Автор поста признался, что постоянно плачет и ничего не может делать. Также он попросил у пользователей форума совета, как ему поступить в этой ситуации.
https://ria.ru/20200716/1574448534.html
Ольга Занкова
дочка маму не любит...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отношения, facebook, whatsapp inc., ipod, в мире
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Пользователь Reddit
рассказал, как при случайных обстоятельствах раскрыл одну из тайн своей супруги.
У дочери сломался компьютер, и ему пришлось отдать девочке старый iPod
жены. Во время настройки устройства она нашла несколько старых сообщений матери в WhatsApp
и Facebook
. Так она узнала об измене, которая произошла четыре года назад, и в слезах позвонила отцу.
Как оказалось, супруга ему изменяла с молодым коллегой на протяжении четырех месяцев. Она делилась подробностями своего романа в переписке с подругой. Из записей следовало, что жена пыталась прекратить интрижку и даже сменить работу. Подруга же посоветовала ей признаться в измене. Однако женщина отказалась из страха потерять семью.
Когда она вернулась домой, то почувствовала, что что-то не так с ее супругом и дочерью. Между ними произошел откровенный разговор, жена призналась в измене и попросила прощения. Однако мужчина с дочерью уехали в отель, где живут уже несколько дней.
Автор поста признался, что постоянно плачет и ничего не может делать. Также он попросил у пользователей форума совета, как ему поступить в этой ситуации.