https://ria.ru/20200902/izmena-1576636586.html

Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака

Пользователь Reddit рассказал, как при случайных обстоятельствах раскрыл одну из тайн своей супруги. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:57

2020-09-02T15:57

2020-09-02T17:26

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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Пользователь <a href="https://www.reddit.com/r/relationship_advice/comments/ijyqcx/my_daughter_16f_and_i_40m_found_out_that_my_wife/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> рассказал, как при случайных обстоятельствах раскрыл одну из тайн своей супруги.У дочери сломался компьютер, и ему пришлось отдать девочке старый <a href="http://ria.ru/product_iPod/" target="_blank" data-auto="true">iPod</a> жены. Во время настройки устройства она нашла несколько старых сообщений матери в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> и <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook/" target="_blank">Facebook</a>. Так она узнала об измене, которая произошла четыре года назад, и в слезах позвонила отцу.Как оказалось, супруга ему изменяла с молодым коллегой на протяжении четырех месяцев. Она делилась подробностями своего романа в переписке с подругой. Из записей следовало, что жена пыталась прекратить интрижку и даже сменить работу. Подруга же посоветовала ей признаться в измене. Однако женщина отказалась из страха потерять семью.Когда она вернулась домой, то почувствовала, что что-то не так с ее супругом и дочерью. Между ними произошел откровенный разговор, жена призналась в измене и попросила прощения. Однако мужчина с дочерью уехали в отель, где живут уже несколько дней.Автор поста признался, что постоянно плачет и ничего не может делать. Также он попросил у пользователей форума совета, как ему поступить в этой ситуации.

https://ria.ru/20200716/1574448534.html

Ольга Занкова дочка маму не любит... 126

Boris и правильно 104

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, facebook, whatsapp inc., ipod, в мире