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https://ria.ru/20200902/izmena-1576636586.html
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Пользователь Reddit рассказал, как при случайных обстоятельствах раскрыл одну из тайн своей супруги. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:57
2020-09-02T17:26
отношения
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whatsapp inc.
ipod
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Пользователь <a href="https://www.reddit.com/r/relationship_advice/comments/ijyqcx/my_daughter_16f_and_i_40m_found_out_that_my_wife/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> рассказал, как при случайных обстоятельствах раскрыл одну из тайн своей супруги.У дочери сломался компьютер, и ему пришлось отдать девочке старый <a href="http://ria.ru/product_iPod/" target="_blank" data-auto="true">iPod</a> жены. Во время настройки устройства она нашла несколько старых сообщений матери в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> и <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook/" target="_blank">Facebook</a>. Так она узнала об измене, которая произошла четыре года назад, и в слезах позвонила отцу.Как оказалось, супруга ему изменяла с молодым коллегой на протяжении четырех месяцев. Она делилась подробностями своего романа в переписке с подругой. Из записей следовало, что жена пыталась прекратить интрижку и даже сменить работу. Подруга же посоветовала ей признаться в измене. Однако женщина отказалась из страха потерять семью.Когда она вернулась домой, то почувствовала, что что-то не так с ее супругом и дочерью. Между ними произошел откровенный разговор, жена призналась в измене и попросила прощения. Однако мужчина с дочерью уехали в отель, где живут уже несколько дней.Автор поста признался, что постоянно плачет и ничего не может делать. Также он попросил у пользователей форума совета, как ему поступить в этой ситуации.
https://ria.ru/20200716/1574448534.html
дочка маму не любит...
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и правильно
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37
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
отношения, facebook, whatsapp inc., ipod, в мире

Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака

15:57 02.09.2020 (обновлено: 17:26 02.09.2020)
40782
© Depositphotos / KozahokДевушка слушает музыку на iPod
Девушка слушает музыку на iPod - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / Kozahok
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователь Reddit рассказал, как при случайных обстоятельствах раскрыл одну из тайн своей супруги.
У дочери сломался компьютер, и ему пришлось отдать девочке старый iPod жены. Во время настройки устройства она нашла несколько старых сообщений матери в WhatsApp и Facebook. Так она узнала об измене, которая произошла четыре года назад, и в слезах позвонила отцу.
Как оказалось, супруга ему изменяла с молодым коллегой на протяжении четырех месяцев. Она делилась подробностями своего романа в переписке с подругой. Из записей следовало, что жена пыталась прекратить интрижку и даже сменить работу. Подруга же посоветовала ей признаться в измене. Однако женщина отказалась из страха потерять семью.
Когда она вернулась домой, то почувствовала, что что-то не так с ее супругом и дочерью. Между ними произошел откровенный разговор, жена призналась в измене и попросила прощения. Однако мужчина с дочерью уехали в отель, где живут уже несколько дней.
Автор поста признался, что постоянно плачет и ничего не может делать. Также он попросил у пользователей форума совета, как ему поступить в этой ситуации.
Девушка с черными волосами - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 15:37
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
533202216222139
Обсудить 37
отношенияFacebookWhatsApp Inc.iPodВ мире
Популярные комментарии
дочка маму не любит...
2 сентября, 16:02
О Ольга Занкова
581415147
и правильно
2 сентября, 16:12
BBoris
71211114
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