В Индии запретили более ста разработанных в Китае приложений
По данным министерства, мобильная игра была запрещена в соответствии с разделом 69A Закона об информационных технологиях на том основании, что "они занимаются деятельностью, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государственного и общественного порядка".
Министерство заявило, что "получило множество жалоб, включая несколько сообщений о неправомерном использовании мобильных приложений для кражи и тайной передачи данных пользователей на серверы, расположенные за пределами Индии". Сбор этих данных, их анализ и профилирование враждебными национальной безопасности и обороне Индии элементами посягает на суверенитет и целостность Индии и является вопросом очень глубокой озабоченности, требующей принятия чрезвычайных мер, отмечается в сообщении министерства.
Власти Индии в июне на фоне обострения отношений с Китаем запретили использование 59 программ, в том числе китайской социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера WeChat. Как отмечалось в заявлении правительства, в список попали приложения, "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка". В конце июля индийские СМИ сообщили, что в список запрещенных программ добавили еще 47 приложений, в том числе наиболее популярные в Китае приложения Baidu Search и Weibo.
Запрет на использование программ начал действовать на фоне обострения ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. В начале мая там произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Еще одно обострение ситуации произошло в минувшие выходные, когда минобороны Индии сообщало о новой "провокации" в Восточном Ладакхе.
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