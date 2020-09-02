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В Индии запретили более ста разработанных в Китае приложений
Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило использование 118 разработанных в Китае приложений, в том числе популярнейшего шутера PUBG... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:46
2020-09-02T15:46
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министерство обороны индии
нью-дели
китай
индия
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Министерство электроники и информационных технологий <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> запретило использование 118 разработанных в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> приложений, в том числе популярнейшего шутера PUBG Mobile.По данным министерства, мобильная игра была запрещена в соответствии с разделом 69A Закона об информационных технологиях на том основании, что "они занимаются деятельностью, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государственного и общественного порядка".Министерство заявило, что "получило множество жалоб, включая несколько сообщений о неправомерном использовании мобильных приложений для кражи и тайной передачи данных пользователей на серверы, расположенные за пределами Индии". Сбор этих данных, их анализ и профилирование враждебными национальной безопасности и обороне Индии элементами посягает на суверенитет и целостность Индии и является вопросом очень глубокой озабоченности, требующей принятия чрезвычайных мер, отмечается в сообщении министерства.Власти Индии в июне на фоне обострения отношений с Китаем запретили использование 59 программ, в том числе китайской социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a>. Как отмечалось в заявлении правительства, в список попали приложения, "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка". В конце июля индийские СМИ сообщили, что в список запрещенных программ добавили еще 47 приложений, в том числе наиболее популярные в Китае приложения <a href="http://ria.ru/organization_Baidu/" target="_blank" data-auto="true">Baidu</a> Search и <a href="http://ria.ru/organization_Weibo/" target="_blank" data-auto="true">Weibo</a>.Запрет на использование программ начал действовать на фоне обострения ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. В начале мая там произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального <a href="http://ria.ru/location_New_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Дели</a>, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.Еще одно обострение ситуации произошло в минувшие выходные, когда <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Индии</a> сообщало о новой "провокации" в Восточном Ладакхе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/kitay-1576541843.html
https://ria.ru/20200708/1574073563.html
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wechat, weibo, министерство обороны индии, нью-дели, китай, индия, в мире

В Индии запретили более ста разработанных в Китае приложений

15:46 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Безека
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен – РИА Новости. Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило использование 118 разработанных в Китае приложений, в том числе популярнейшего шутера PUBG Mobile.
По данным министерства, мобильная игра была запрещена в соответствии с разделом 69A Закона об информационных технологиях на том основании, что "они занимаются деятельностью, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государственного и общественного порядка".
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Министерство заявило, что "получило множество жалоб, включая несколько сообщений о неправомерном использовании мобильных приложений для кражи и тайной передачи данных пользователей на серверы, расположенные за пределами Индии". Сбор этих данных, их анализ и профилирование враждебными национальной безопасности и обороне Индии элементами посягает на суверенитет и целостность Индии и является вопросом очень глубокой озабоченности, требующей принятия чрезвычайных мер, отмечается в сообщении министерства.
Власти Индии в июне на фоне обострения отношений с Китаем запретили использование 59 программ, в том числе китайской социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера WeChat. Как отмечалось в заявлении правительства, в список попали приложения, "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка". В конце июля индийские СМИ сообщили, что в список запрещенных программ добавили еще 47 приложений, в том числе наиболее популярные в Китае приложения Baidu Search и Weibo.
Запрет на использование программ начал действовать на фоне обострения ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. В начале мая там произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между странами. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Еще одно обострение ситуации произошло в минувшие выходные, когда минобороны Индии сообщало о новой "провокации" в Восточном Ладакхе.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
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Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией
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