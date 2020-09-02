https://ria.ru/20200902/huawei-1576642672.html

Huawei представил новые умные часы

Huawei представила на российском рынке свои самые дешевые умные часы. Прием предзаказов начнется на официальном сайте компании 10 сентября, а в широкую продажу... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:45

2020-09-02T17:45

2020-09-02T19:49

риа наука

huawei technologies

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> представила на российском рынке свои самые дешевые умные часы. Прием предзаказов начнется на официальном <a href="https://shop.huawei.com/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте компании</a> 10 сентября, а в широкую продажу гаджет поступит 18 числа по цене 8490 рублей.Несмотря на статус самых доступных умных часов от Huawei в России, Watch Fit обладает рядом интересных функций. Например, они умеют измерять уровень насыщения крови кислородом. Эта функция стала популярна из-за пандемии COVID-19 — пониженная сатурация является одним из признаков заболевания. Кроме того, часы получили <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a>-модуль.Часы оснащены непривычным прямоугольным экраном AMOLED диагональю 1,64 дюйма и разрешением 280 x 456 точек. Есть тут и режим Always-on Display — “всегда включенный дисплей”. Как обещает производитель, часы способны на одном заряде проработать до 10 дней. Но это в довольно экономичном режиме использования.У гаджета множество спортивных режимов. Например, он запрограммирован на 96 видов тренировок. Из них 11 позиционируются, как профессиональные, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание. В последнем режиме пригодится защита от воды (5ATM), а во всех остальных — оптический датчик сердечного ритма.Но не обошлось и без компромиссов. Так, здесь нет NFC, а значит расплачиваться ими за покупки, как это умеют конкуренты от <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, не получится.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

huawei technologies, гаджеты, технологии