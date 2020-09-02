https://ria.ru/20200902/harington-1576622281.html

Стало известно, кого сыграет Кит Харингтон после Джона Сноу

Кит Харингтон, последней ролью которого был Джон Сноу в "Игре престолов", станет гостевым участником сериала "Преступник" на Netflix, сообщает Radio Times. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:46

2020-09-02T18:46

2020-09-02T19:12

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<strong>МОСКВА, 2 сент – РИА Новости</strong>. Кит Харингтон, последней ролью которого был Джон Сноу в "Игре престолов", станет гостевым участником сериала "Преступник" на Netflix, <a href="https://www.radiotimes.com/news/tv/2020-09-02/kit-harington-criminal-season-2/" target="_blank">сообщает</a> Radio Times.Он появится во втором эпизоде второго сезона. Он сыграет подозреваемого, которого допрашивают полицейские из основного актерского состава (Кэтрин Келли, Ли Инглби, Роченда Сандалл и Шубхам Сараф). В каждой серии подозреваемые меняются. Так, в первом эпизоде преступницу сыграла Софи Оконедо ("Пустая корона"), в третьем — Шэрон Хогран ("Катастрофа"), а в четвертом — Кунал Найар из "Теории большого взрыва".Подробности пока не разглашаются, но уже понятно, что такому персонажу далеко до благородного Джона Сноу.Эта роль будет следующей работой Кита Харингтона на телевидении после "Игры престолов". Роль Джона Сноу принесла ему известность, а также номинацию на "Золотой глобус" в категории "лучший актер" и две номинации на премию "Эмми": за роль второго плана в драматическом сериале 2016 году и за главную роль в драматическом сериале в 2019. Сериал "Преступник" начали показывать на Netflix в 2019 году. О том, что шоу продлили на второй сезон, стало известно 19 августа.

https://ria.ru/20200609/1572653381.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кит харингтон, netflix