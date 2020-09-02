https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619458.html

Экперт: россияне покупают туры в Грецию только на сезон 2021 года

Спрос на греческое туристическое направление очень большой, но продажи пока идут только на сезон 2021 года, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:40

2020-09-02T11:40

2020-09-02T11:40

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крит (остров)

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Спрос на греческое туристическое направление очень большой, но продажи пока идут только на сезон 2021 года, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора Александр Цандекиди.Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России. Пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели, с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.Россияне смогут въезжать исключительно через аэропорты <a href="http://ria.ru/location_Athens/">Афин</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thessaloniki/">Салоников</a> и Ираклиона.

https://ria.ru/20200902/granitsa-1576606425.html

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афины

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, крит (остров), греция, афины