https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619458.html
Экперт: россияне покупают туры в Грецию только на сезон 2021 года
Спрос на греческое туристическое направление очень большой, но продажи пока идут только на сезон 2021 года, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:40
2020-09-02T11:40
2020-09-02T11:40
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крит (остров)
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Спрос на греческое туристическое направление очень большой, но продажи пока идут только на сезон 2021 года, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора Александр Цандекиди.Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России. Пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели, с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.Россияне смогут въезжать исключительно через аэропорты <a href="http://ria.ru/location_Athens/">Афин</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thessaloniki/">Салоников</a> и Ираклиона.
https://ria.ru/20200902/granitsa-1576606425.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, крит (остров), греция, афины