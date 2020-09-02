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Туризм
https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619458.html
Экперт: россияне покупают туры в Грецию только на сезон 2021 года
Спрос на греческое туристическое направление очень большой, но продажи пока идут только на сезон 2021 года, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:40
2020-09-02T11:40
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
крит (остров)
греция
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Спрос на греческое туристическое направление очень большой, но продажи пока идут только на сезон 2021 года, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора Александр Цандекиди.Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России. Пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели, с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.Россияне смогут въезжать исключительно через аэропорты <a href="http://ria.ru/location_Athens/">Афин</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thessaloniki/">Салоников</a> и Ираклиона.
https://ria.ru/20200902/granitsa-1576606425.html
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греция
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туризм, туристы, новости - туризм, крит (остров), греция, афины

Экперт: россияне покупают туры в Грецию только на сезон 2021 года

11:40 02.09.2020
1320
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОстров Родос
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спрос на греческое туристическое направление очень большой, но продажи пока идут только на сезон 2021 года, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора Александр Цандекиди.
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России. Пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели, с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.
Россияне смогут въезжать исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
"Спрос на это напрвление большой. У туроператоров подготовлена по нему масса предложений, — прокомментировал ситуацию Цандекиди. — Однако продажи пока незначительные, и все они приходятся на 2021 год. Броней на этот год нет, потому что и возможности въехать в Грецию как таковой пока практически нет. Сейчас в эту страну вылетает очень ограниченное количество россиян, а мы говорим о нормальном туристическом потоке".
Город Ия на острове Санторини - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 00:49Туризм
Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября
231100
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКрит (остров)ГрецияАфины
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