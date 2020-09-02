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https://ria.ru/20200902/granitsa-1576606425.html
Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T00:49
2020-09-02T02:37
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
греция
афины
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<strong>АФИНЫ, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греция</a> с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.Постановление "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" опубликовано в официальном правительственном вестнике.С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.Постановление действует с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.До 500 граждан России в неделю смогут въезжать в Грецию исключительно воздушным путем через аэропорты <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афин</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thessaloniki/" target="_blank" data-auto="true">Салоников</a> и Ираклиона.При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных."Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет", - говорится в постановлении.Граждане также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну."У них должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране", - говорится в документе.При проведении выборочного теста на COVID-19 до выдачи результатов лабораторного исследования нельзя покидать место своего временного проживания. Лицо, нарушившее запрет, административный штраф в размере пяти тысяч евро (439 тысяч рублей - ред.), говорится в постановлении.Совместное решение утвердили министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта Греции.Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank">Танзанией</a>. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкара</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank">Стамбул</a>, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank">Анталью</a>, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank">Абхазия</a> сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank">Швейцарией</a>. Кроме того, для россиян открыт въезд в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизию</a>, Молдавию и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank">Черногорию</a>, в ближайшее время въезд может разрешить <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a>.
https://ria.ru/20200825/kipr-1576267412.html
https://ria.ru/20200801/1575256013.html
https://ria.ru/20200822/polsha-1576148196.html
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россия
греция
афины
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коронавирус covid-19, россия, туризм, греция, афины

Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

00:49 02.09.2020 (обновлено: 02:37 02.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Ия на острове Санторини
Город Ия на острове Санторини - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 2 сен - РИА Новости. Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.
Постановление "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" опубликовано в официальном правительственном вестнике.
С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.
Постановление действует с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.
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До 500 граждан России в неделю смогут въезжать в Грецию исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных.
"Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет", - говорится в постановлении.
Граждане также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.
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"У них должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране", - говорится в документе.
При проведении выборочного теста на COVID-19 до выдачи результатов лабораторного исследования нельзя покидать место своего временного проживания. Лицо, нарушившее запрет, административный штраф в размере пяти тысяч евро (439 тысяч рублей - ред.), говорится в постановлении.
Совместное решение утвердили министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта Греции.
Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию, в ближайшее время въезд может разрешить Польша.
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