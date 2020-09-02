Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/gossovet-1576623342.html
Путин выскажется об инициативах о составе и полномочиях Госсовета
Президент России Владимир Путин своевременно выскажет свое мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:35
2020-09-02T12:46
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528912_0:258:2878:1877_1400x0_80_0_0_2d9f41158f8d989aff7c394ad9756767.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> своевременно выскажет свое мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.Журналисты спросили у Пескова, можно ли ожидать, что президент в ближайшее время выскажет свою точку зрения по формированию Госсовета."Как минимум, сначала начнется работа в Госдуме. Но и президент своевременно выскажет свою точку зрения. Тем более что в эти дни как раз отмечается 20-летие Госсовета", - ответил Песков."Да и собственно 20 лет назад именно Путин как раз был инициатором создания Госсовета в нынешней форме. Поэтому, конечно же, он своевременно выскажет свою точку зрения", - добавил пресс-секретарь президента.Годовщина подписания указа о Госсовете отмечается 1 сентября. Двадцать лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа.Говоря о месте размещения Госсовета, Дмитрий Песков отметил, что рассуждения о том, что Госсовет могут разместить в Санкт-Петербурге, преждевременны."Подождите, пока еще ничего не отфиксировано, поэтому такие рассуждения, наверное, довольно преждевременны. Давайте не будем забегать вперед. Пока нет каких-то финализированных решений на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли идея размещения Госсовета в Санкт-Петербурге.На вопрос о том, планируются ли публичные обсуждения этой темы, Песков ответил, что "пока, по крайне мере, нет". "Пока не началась работа над законопроектами, то есть началась среди экспертов, но сессия (Госдумы - ред.) пока не началась", - добавил он.
https://ria.ru/20200826/gossovet-1576327885.html
https://ria.ru/20200831/gossovet-1576510730.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528912_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_60c29b781ab18131623d5c1ee9ca2a9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин выскажется об инициативах о составе и полномочиях Госсовета

12:35 02.09.2020 (обновлено: 12:46 02.09.2020)
441
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своевременно выскажет свое мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.
Журналисты спросили у Пескова, можно ли ожидать, что президент в ближайшее время выскажет свою точку зрения по формированию Госсовета.
"Как минимум, сначала начнется работа в Госдуме. Но и президент своевременно выскажет свою точку зрения. Тем более что в эти дни как раз отмечается 20-летие Госсовета", - ответил Песков.
"Да и собственно 20 лет назад именно Путин как раз был инициатором создания Госсовета в нынешней форме. Поэтому, конечно же, он своевременно выскажет свою точку зрения", - добавил пресс-секретарь президента.
Годовщина подписания указа о Госсовете отмечается 1 сентября. Двадцать лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 12:54
В Кремле оценили предложение наделить Госсовет сверхполномочиями
Говоря о месте размещения Госсовета, Дмитрий Песков отметил, что рассуждения о том, что Госсовет могут разместить в Санкт-Петербурге, преждевременны.
"Подождите, пока еще ничего не отфиксировано, поэтому такие рассуждения, наверное, довольно преждевременны. Давайте не будем забегать вперед. Пока нет каких-то финализированных решений на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли идея размещения Госсовета в Санкт-Петербурге.
На вопрос о том, планируются ли публичные обсуждения этой темы, Песков ответил, что "пока, по крайне мере, нет". "Пока не началась работа над законопроектами, то есть началась среди экспертов, но сессия (Госдумы - ред.) пока не началась", - добавил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 10:12
Навстречу переменам: к 20-й годовщине Госсовет ждет обновление и усиление
9200114
Обсудить 0
Госдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Владимир Путин и Михаил Развожаев
Путин обсудит развитие Севастополя с врио губернатора города
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В Кремле не знают о состоянии здоровья Фургала
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о хранении бюллетеней после каждого дня голосования
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал виновного в ухудшении российско-американских отношений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о размещении военной базы в Белоруссии
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Медведчук обвинил Зеленского в дискриминации русского языка на Украине
Смартфон ZTE Axon 20 5G
ZTE показала первый в мире смартфон со скрытой под экраном селфи-камерой
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Песков назвал регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 более 20%
Девушка со смартфоном и банковской картой
Миронов предложил ввести госрегулирование тарифов мобильного интернета
Хакер за компьютером
Медведев заявил о взрывном росте киберпреступности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию
Иван Сафронов
В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство по делу Сафронова
Ветераны Великой Отечественной войны и волонтер победы на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
23:49Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
Лента новостейМолния