https://ria.ru/20200902/gossovet-1576623342.html
Путин выскажется об инициативах о составе и полномочиях Госсовета
Президент России Владимир Путин своевременно выскажет свое мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:35
2020-09-02T12:35
2020-09-02T12:46
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528912_0:258:2878:1877_1400x0_80_0_0_2d9f41158f8d989aff7c394ad9756767.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> своевременно выскажет свое мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.Журналисты спросили у Пескова, можно ли ожидать, что президент в ближайшее время выскажет свою точку зрения по формированию Госсовета."Как минимум, сначала начнется работа в Госдуме. Но и президент своевременно выскажет свою точку зрения. Тем более что в эти дни как раз отмечается 20-летие Госсовета", - ответил Песков."Да и собственно 20 лет назад именно Путин как раз был инициатором создания Госсовета в нынешней форме. Поэтому, конечно же, он своевременно выскажет свою точку зрения", - добавил пресс-секретарь президента.Годовщина подписания указа о Госсовете отмечается 1 сентября. Двадцать лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа.Говоря о месте размещения Госсовета, Дмитрий Песков отметил, что рассуждения о том, что Госсовет могут разместить в Санкт-Петербурге, преждевременны."Подождите, пока еще ничего не отфиксировано, поэтому такие рассуждения, наверное, довольно преждевременны. Давайте не будем забегать вперед. Пока нет каких-то финализированных решений на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли идея размещения Госсовета в Санкт-Петербурге.На вопрос о том, планируются ли публичные обсуждения этой темы, Песков ответил, что "пока, по крайне мере, нет". "Пока не началась работа над законопроектами, то есть началась среди экспертов, но сессия (Госдумы - ред.) пока не началась", - добавил он.
https://ria.ru/20200826/gossovet-1576327885.html
https://ria.ru/20200831/gossovet-1576510730.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528912_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_60c29b781ab18131623d5c1ee9ca2a9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
своевременно выскажет свое мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.
Журналисты спросили у Пескова, можно ли ожидать, что президент в ближайшее время выскажет свою точку зрения по формированию Госсовета.
"Как минимум, сначала начнется работа в Госдуме. Но и президент своевременно выскажет свою точку зрения. Тем более что в эти дни как раз отмечается 20-летие Госсовета", - ответил Песков.
"Да и собственно 20 лет назад именно Путин как раз был инициатором создания Госсовета в нынешней форме. Поэтому, конечно же, он своевременно выскажет свою точку зрения", - добавил пресс-секретарь президента.
Годовщина подписания указа о Госсовете отмечается 1 сентября. Двадцать лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа.
Говоря о месте размещения Госсовета, Дмитрий Песков отметил, что рассуждения о том, что Госсовет могут разместить в Санкт-Петербурге, преждевременны.
"Подождите, пока еще ничего не отфиксировано, поэтому такие рассуждения, наверное, довольно преждевременны. Давайте не будем забегать вперед. Пока нет каких-то финализированных решений на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли идея размещения Госсовета в Санкт-Петербурге.
На вопрос о том, планируются ли публичные обсуждения этой темы, Песков ответил, что "пока, по крайне мере, нет". "Пока не началась работа над законопроектами, то есть началась среди экспертов, но сессия (Госдумы - ред.) пока не началась", - добавил он.