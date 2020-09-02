https://ria.ru/20200902/gossovet-1576623342.html

Путин выскажется об инициативах о составе и полномочиях Госсовета

Президент России Владимир Путин своевременно выскажет свое мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:35

2020-09-02T12:35

2020-09-02T12:46

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> своевременно выскажет свое мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал РИА Новости, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.Журналисты спросили у Пескова, можно ли ожидать, что президент в ближайшее время выскажет свою точку зрения по формированию Госсовета."Как минимум, сначала начнется работа в Госдуме. Но и президент своевременно выскажет свою точку зрения. Тем более что в эти дни как раз отмечается 20-летие Госсовета", - ответил Песков."Да и собственно 20 лет назад именно Путин как раз был инициатором создания Госсовета в нынешней форме. Поэтому, конечно же, он своевременно выскажет свою точку зрения", - добавил пресс-секретарь президента.Годовщина подписания указа о Госсовете отмечается 1 сентября. Двадцать лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа.Говоря о месте размещения Госсовета, Дмитрий Песков отметил, что рассуждения о том, что Госсовет могут разместить в Санкт-Петербурге, преждевременны."Подождите, пока еще ничего не отфиксировано, поэтому такие рассуждения, наверное, довольно преждевременны. Давайте не будем забегать вперед. Пока нет каких-то финализированных решений на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли идея размещения Госсовета в Санкт-Петербурге.На вопрос о том, планируются ли публичные обсуждения этой темы, Песков ответил, что "пока, по крайне мере, нет". "Пока не началась работа над законопроектами, то есть началась среди экспертов, но сессия (Госдумы - ред.) пока не началась", - добавил он.

https://ria.ru/20200826/gossovet-1576327885.html

https://ria.ru/20200831/gossovet-1576510730.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика