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https://ria.ru/20200902/google-1576632583.html
Google оплатила штраф за нарушение российского законодательства
Компания Google LLC оплатила штраф в 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:46
2020-09-02T14:55
россия
google
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> LLC оплатила штраф в 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России."В суд поступили документы об уплате штрафа", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Зульфия Гринчук.Как ранее сообщили агентству в суде, Google привлекли к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России. Назначен административный штраф в 1,5 миллиона рублей, решение вступило в законную силу.С 1 октября 2018 года в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Google, не подключившийся к реестру, ранее уже несколько раз штрафовали - на 500 и 700 тысяч рублей - за недостаточную фильтрацию результатов поиска.
https://ria.ru/20200729/1575076487.html
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россия, google, технологии

Google оплатила штраф за нарушение российского законодательства

14:46 02.09.2020 (обновлено: 14:55 02.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Компания Google LLC оплатила штраф в 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России.
"В суд поступили документы об уплате штрафа", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук.
Как ранее сообщили агентству в суде, Google привлекли к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России. Назначен административный штраф в 1,5 миллиона рублей, решение вступило в законную силу.
С 1 октября 2018 года в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Google, не подключившийся к реестру, ранее уже несколько раз штрафовали - на 500 и 700 тысяч рублей - за недостаточную фильтрацию результатов поиска.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 02:20
Эксперт дал советы, как защититься от слежки со стороны Google
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