https://ria.ru/20200902/google-1576632583.html

Google оплатила штраф за нарушение российского законодательства

Компания Google LLC оплатила штраф в 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:46

2020-09-02T14:46

2020-09-02T14:55

россия

google

технологии

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> LLC оплатила штраф в 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России."В суд поступили документы об уплате штрафа", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Зульфия Гринчук.Как ранее сообщили агентству в суде, Google привлекли к ответственности по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России. Назначен административный штраф в 1,5 миллиона рублей, решение вступило в законную силу.С 1 октября 2018 года в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Google, не подключившийся к реестру, ранее уже несколько раз штрафовали - на 500 и 700 тысяч рублей - за недостаточную фильтрацию результатов поиска.

https://ria.ru/20200729/1575076487.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, google, технологии