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https://ria.ru/20200902/glukoza-1576636546.html
Глюкоза рассказала, что у нее появился новый член семьи
Глюкоза сообщила подписчикам своего инстаграма, что завела собаку. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:03
2020-09-02T17:03
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости</strong>. Глюкоза сообщила подписчикам своего инстаграма, что завела собаку.Певица выложила серию фотографий со щенком и дочками. "В нашем доме появился новый член семьи. Добро пожаловать, малышка! Мы ждали тебя!", — написала она в комментарии.Об имени и породе она ничего не сообщила.У Глюкозы (сценический псевдоним Натальи Ионовой) уже есть собака породы акита-ину по кличке Муфтик.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Глюкоза рассказала, что у нее появился новый член семьи

17:03 02.09.2020
825
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСкачки "Гран-При радио Monte Carlo"
Скачки Гран-При радио Monte Carlo - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глюкоза сообщила подписчикам своего инстаграма, что завела собаку.
Певица выложила серию фотографий со щенком и дочками.
"В нашем доме появился новый член семьи. Добро пожаловать, малышка! Мы ждали тебя!", — написала она в комментарии.
Об имени и породе она ничего не сообщила.
У Глюкозы (сценический псевдоним Натальи Ионовой) уже есть собака породы акита-ину по кличке Муфтик.
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 10:20
Суд отказался арестовывать имущество Глюкозы и ее мужа
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