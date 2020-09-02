https://ria.ru/20200902/glukoza-1576636546.html

Глюкоза рассказала, что у нее появился новый член семьи

Глюкоза сообщила подписчикам своего инстаграма, что завела собаку. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:03

2020-09-02T17:03

2020-09-02T17:03

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости</strong>. Глюкоза сообщила подписчикам своего инстаграма, что завела собаку.Певица выложила серию фотографий со щенком и дочками. "В нашем доме появился новый член семьи. Добро пожаловать, малышка! Мы ждали тебя!", — написала она в комментарии.Об имени и породе она ничего не сообщила.У Глюкозы (сценический псевдоним Натальи Ионовой) уже есть собака породы акита-ину по кличке Муфтик.

https://ria.ru/20200819/1575968558.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес