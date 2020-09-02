https://ria.ru/20200902/glukoza-1576636546.html
Глюкоза рассказала, что у нее появился новый член семьи
Глюкоза сообщила подписчикам своего инстаграма, что завела собаку. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:03
2020-09-02T17:03
2020-09-02T17:03
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/74845/41/748454161_0:76:1290:802_1400x0_80_0_0_cfa27524547f8bd3d343e0dd49497a4c.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости</strong>. Глюкоза сообщила подписчикам своего инстаграма, что завела собаку.Певица выложила серию фотографий со щенком и дочками. "В нашем доме появился новый член семьи. Добро пожаловать, малышка! Мы ждали тебя!", — написала она в комментарии.Об имени и породе она ничего не сообщила.У Глюкозы (сценический псевдоним Натальи Ионовой) уже есть собака породы акита-ину по кличке Муфтик.
https://ria.ru/20200819/1575968558.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/74845/41/748454161_0:0:1290:969_1400x0_80_0_0_f5e1aae6e20bb4de2ffb638c21794f59.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес