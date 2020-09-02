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https://ria.ru/20200902/geografiya-1576641659.html
Эксперт оценил необходимость обязательного экзамена по географии в школах
Обязательный экзамен по географии для школьников нужен, чтобы придать ей вес науки, без которой трудно жить, сейчас же люди не знают "самую примитивную... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:29
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социальный навигатор
сн_образование
сергей шойгу
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Обязательный экзамен по географии для школьников нужен, чтобы придать ей вес науки, без которой трудно жить, сейчас же люди не знают "самую примитивную географию", считает доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Юрий Веденин.Ранее президент Русского географического общества <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> выступил за проведение обязательного экзамена для школьников по географии – 100 вопросов из географической "таблицы умножения"."Мне тоже этого бы хотелось, потому что географическая неграмотность – это наша визитная карточка. К сожалению, не только России – всего нашего поколения. Мы не знаем просто самую примитивную географию – где что находится. Какие страны, какие города, а это очень важно для будущей жизни. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы эти знания у ребят были. Для этого нужен экзамен, чтобы придать географии именно вес и функции самой обязательной науки, без которой очень трудно будет жить в дальнейшем", - заявил Веденин РИА Новости.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей шойгу, образование - общество, общество

Эксперт оценил необходимость обязательного экзамена по географии в школах

17:29 02.09.2020 (обновлено: 17:50 02.09.2020)
86
© Amber Avalona / PixabayГлобус
Глобус - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Amber Avalona / Pixabay
Глобус . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Обязательный экзамен по географии для школьников нужен, чтобы придать ей вес науки, без которой трудно жить, сейчас же люди не знают "самую примитивную географию", считает доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Юрий Веденин.
Ранее президент Русского географического общества Сергей Шойгу выступил за проведение обязательного экзамена для школьников по географии – 100 вопросов из географической "таблицы умножения".
"Мне тоже этого бы хотелось, потому что географическая неграмотность – это наша визитная карточка. К сожалению, не только России – всего нашего поколения. Мы не знаем просто самую примитивную географию – где что находится. Какие страны, какие города, а это очень важно для будущей жизни. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы эти знания у ребят были. Для этого нужен экзамен, чтобы придать географии именно вес и функции самой обязательной науки, без которой очень трудно будет жить в дальнейшем", - заявил Веденин РИА Новости.
Школьные экзамены и проверочные работы в новом учебном году - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 10:57
Школьные экзамены и проверочные работы в новом учебном году
400001
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