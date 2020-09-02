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https://ria.ru/20200902/genealogiya-1576619049.html
Медведев призвал заниматься воссозданием генеалогии
Воссозданием генеалогических древ нужно заниматься самим, а не отдавать это на откуп иностранным сайтам, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:29
2020-09-02T11:29
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Воссозданием генеалогических древ нужно заниматься самим, а не отдавать это на откуп иностранным сайтам, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Данные, связанные с семейными делами, с семейным древом, с генеалогией - наверное, это нужно делать, но подчёркиваю - на добровольных началах. И уж точно не могу с вами не согласиться - этим мы должны заниматься сами, а не должны отдавать это каким-то иностранным сайтам, каким-то иностранным структурам. Это в наших интересах", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020", попросившими его поддержать их инициативу по созданию в России сайта с генеалогической информацией.Он добавил, что знание истории своей семьи - "это часть патриотизма, патриотического воспитания"."К сожалению, за определённый период именно эта часть нашего патриотического воспитания была утрачена. В советские времена вообще в ряде случаев было принято отказываться от родственников, говорить о том, что они такие или сякие, хорошие или не очень хорошие. Есть проблема хранения архивов", - отметил Медведев.Он добавил, что необходимо учитывать тот факт, что каждый человек имеет право на конфиденциальность личной информации, а исследование биологических материалов должно проводиться специальными медструктурами, и в открытый доступ такие материалы размещать незаконно.По словам Медведева, работа по установлению генеалогических связей - кропотливая и непростая. Он рассказал, что недавно ему самому предоставили данные по его предкам, и ознакомиться с этим ему было интересно, но восстановить информацию без труда можно было лишь до 18 века. Медведев также попросил передать ему предложения по созданию такого ресурса.
https://ria.ru/20200902/patriotizm-1576616479.html
https://ria.ru/20200508/1571162191.html
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дмитрий медведев, общество

Медведев призвал заниматься воссозданием генеалогии

11:29 02.09.2020
40
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воссозданием генеалогических древ нужно заниматься самим, а не отдавать это на откуп иностранным сайтам, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Данные, связанные с семейными делами, с семейным древом, с генеалогией - наверное, это нужно делать, но подчёркиваю - на добровольных началах. И уж точно не могу с вами не согласиться - этим мы должны заниматься сами, а не должны отдавать это каким-то иностранным сайтам, каким-то иностранным структурам. Это в наших интересах", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020", попросившими его поддержать их инициативу по созданию в России сайта с генеалогической информацией.
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Медведев рассказал о своем понимании патриотизма
Он добавил, что знание истории своей семьи - "это часть патриотизма, патриотического воспитания".
"К сожалению, за определённый период именно эта часть нашего патриотического воспитания была утрачена. В советские времена вообще в ряде случаев было принято отказываться от родственников, говорить о том, что они такие или сякие, хорошие или не очень хорошие. Есть проблема хранения архивов", - отметил Медведев.
Он добавил, что необходимо учитывать тот факт, что каждый человек имеет право на конфиденциальность личной информации, а исследование биологических материалов должно проводиться специальными медструктурами, и в открытый доступ такие материалы размещать незаконно.
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По словам Медведева, работа по установлению генеалогических связей - кропотливая и непростая. Он рассказал, что недавно ему самому предоставили данные по его предкам, и ознакомиться с этим ему было интересно, но восстановить информацию без труда можно было лишь до 18 века. Медведев также попросил передать ему предложения по созданию такого ресурса.
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Дмитрий МедведевОбщество
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