https://ria.ru/20200902/genealogiya-1576619049.html

Медведев призвал заниматься воссозданием генеалогии

Воссозданием генеалогических древ нужно заниматься самим, а не отдавать это на откуп иностранным сайтам, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:29

2020-09-02T11:29

2020-09-02T11:29

дмитрий медведев

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Воссозданием генеалогических древ нужно заниматься самим, а не отдавать это на откуп иностранным сайтам, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Данные, связанные с семейными делами, с семейным древом, с генеалогией - наверное, это нужно делать, но подчёркиваю - на добровольных началах. И уж точно не могу с вами не согласиться - этим мы должны заниматься сами, а не должны отдавать это каким-то иностранным сайтам, каким-то иностранным структурам. Это в наших интересах", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020", попросившими его поддержать их инициативу по созданию в России сайта с генеалогической информацией.Он добавил, что знание истории своей семьи - "это часть патриотизма, патриотического воспитания"."К сожалению, за определённый период именно эта часть нашего патриотического воспитания была утрачена. В советские времена вообще в ряде случаев было принято отказываться от родственников, говорить о том, что они такие или сякие, хорошие или не очень хорошие. Есть проблема хранения архивов", - отметил Медведев.Он добавил, что необходимо учитывать тот факт, что каждый человек имеет право на конфиденциальность личной информации, а исследование биологических материалов должно проводиться специальными медструктурами, и в открытый доступ такие материалы размещать незаконно.По словам Медведева, работа по установлению генеалогических связей - кропотливая и непростая. Он рассказал, что недавно ему самому предоставили данные по его предкам, и ознакомиться с этим ему было интересно, но восстановить информацию без труда можно было лишь до 18 века. Медведев также попросил передать ему предложения по созданию такого ресурса.

https://ria.ru/20200902/patriotizm-1576616479.html

https://ria.ru/20200508/1571162191.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, общество