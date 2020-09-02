В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
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© РИА Новости / Михаил Метцель, pool / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Кремле подтверждают видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Согласно списку выступающих, который разослала ГА ООН, заявление президента РФ Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 22 сентября. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Согласно таблице, в первый день общих прений, 22 сентября, первым по списку звучит выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем следует речь лидера США Дональда Трампа. Вслед за этим следуют выступления лидеров Турции, Китая, Чили и Кубы. Под седьмым номером значится лидер Российской Федерации.
"Действительно, председательствующая сторона на Генассамблее как раз выступила с инициативой с учетом эпидемиологической ситуации, предложили, чтобы главы государств выступили посредством записи своих выступлений, такое же приглашение получено и российской стороной. Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин выступит с видеовыступлением.
"Это 20-е числа, как вы понимаете, еще время есть, конечно же, выступление на Генассамблее - это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку", - добавил он, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать, что выступление будет готово.
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