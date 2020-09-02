https://ria.ru/20200902/genassambleya-1576623198.html

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

В Кремле подтверждают видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:33

2020-09-02T12:33

2020-09-02T12:33

россия

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

дмитрий песков

владимир путин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле подтверждают видеовыступление президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Согласно списку выступающих, который разослала ГА ООН, заявление президента РФ Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 22 сентября. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Согласно таблице, в первый день общих прений, 22 сентября, первым по списку звучит выступление президента Бразилии <a href="http://ria.ru/person_ZHair_Bolsonaru/" target="_blank" data-auto="true">Жаира Болсонару</a>, затем следует речь лидера США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. Вслед за этим следуют выступления лидеров Турции, Китая, Чили и Кубы. Под седьмым номером значится лидер Российской Федерации."Действительно, председательствующая сторона на Генассамблее как раз выступила с инициативой с учетом эпидемиологической ситуации, предложили, чтобы главы государств выступили посредством записи своих выступлений, такое же приглашение получено и российской стороной. Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин выступит с видеовыступлением."Это 20-е числа, как вы понимаете, еще время есть, конечно же, выступление на Генассамблее - это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку", - добавил он, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать, что выступление будет готово.

https://ria.ru/20200901/krym-1576570085.html

Валерий Назаров Кто его смотреть и слушать то будет? 59

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, дмитрий песков, владимир путин, оон, в мире