https://ria.ru/20200902/gaft-1576616948.html

Путин поздравил Валентина Гафта с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Валентина Гафта, пожелал ему здоровья, бодрости духа и благополучия, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:58

2020-09-02T10:58

2020-09-02T10:58

культура

валентин гафт

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Валентина Гафта, пожелал ему здоровья, бодрости духа и благополучия, сообщает пресс-служба Кремля.Народный артист России Валентин Гафт отмечает в среду 85-летие.Путин пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия юбиляру и его близким.Валентин Гафт является президентом Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". Творчество артиста отмечено многими наградами. В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР. Награжден орденом Дружбы (1995), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2005), II (2010) и IV степеней (2016).

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентин гафт, владимир путин, общество