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Путин поздравил Валентина Гафта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Валентина Гафта, пожелал ему здоровья, бодрости духа и благополучия, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:58
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культура
валентин гафт
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Валентина Гафта, пожелал ему здоровья, бодрости духа и благополучия, сообщает пресс-служба Кремля.Народный артист России Валентин Гафт отмечает в среду 85-летие.Путин пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия юбиляру и его близким.Валентин Гафт является президентом Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". Творчество артиста отмечено многими наградами. В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР. Награжден орденом Дружбы (1995), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2005), II (2010) и IV степеней (2016).
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валентин гафт, владимир путин, общество

Путин поздравил Валентина Гафта с 85-летием

10:58 02.09.2020
735
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Валентин Гафт. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Валентина Гафта, пожелал ему здоровья, бодрости духа и благополучия, сообщает пресс-служба Кремля.
Народный артист России Валентин Гафт отмечает в среду 85-летие.
"Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей. Ваш яркий, самобытный талант и бескорыстное служение избранному делу - значимый, вдохновенный вклад в приумножение лучших традиций театрального искусства и кинематографа, литературного творчества", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия юбиляру и его близким.
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Валентин Гафт является президентом Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". Творчество артиста отмечено многими наградами. В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР. Награжден орденом Дружбы (1995), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2005), II (2010) и IV степеней (2016).
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КультураВалентин ГафтВладимир ПутинОбщество
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