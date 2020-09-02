Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
09:49 02.09.2020 (обновлено: 11:59 02.09.2020)
6232
© Фото : Вадим СавицкийМинистр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
© Фото : Вадим Савицкий
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что многие люди сейчас живут "коротко и неподробно", призывает оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.
"Наш главный враг — вот он", — сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде", показав на лежащий на столе смартфон.
По его мнению, часто гаджеты заменяют реальную жизнь. "Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть", — отметил он.
1 сентября, 18:01Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2
"За счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живем в сиюминутном информационном пространстве, живем очень коротко и неподробно", — считает Шойгу.