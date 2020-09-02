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Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что многие люди сейчас живут "коротко и неподробно", призывает оторваться от гаджетов,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:49
2020-09-02T11:59
сергей шойгу
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Президент Русского географического общества <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> считает, что многие люди сейчас живут "коротко и неподробно", призывает оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.По его мнению, часто гаджеты заменяют реальную жизнь. "Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть", — отметил он.
https://ria.ru/20200901/smartfon-1576595454.html
Поддерживаю Шойгу!
90
Прав Шойгу. Многие даже ездят ради того, чтобы селфи сделать и потом в соц.сетях разместить. Ради лайков жизнью рискуют. Тотальная зависимость от соц.сетей.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
сергей шойгу, технологии, общество

Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов

09:49 02.09.2020 (обновлено: 11:59 02.09.2020)
6232
© Фото : Вадим СавицкийМинистр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Вадим Савицкий
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что многие люди сейчас живут "коротко и неподробно", призывает оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.

"Наш главный враг — вот он", — сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде", показав на лежащий на столе смартфон.

По его мнению, часто гаджеты заменяют реальную жизнь. "Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть", — отметил он.
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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"За счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живем в сиюминутном информационном пространстве, живем очень коротко и неподробно", — считает Шойгу.

5301733744
Обсудить 14
Сергей ШойгуТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Поддерживаю Шойгу!
2 сентября, 10:10
Егор Панкратов
71110017
Прав Шойгу. Многие даже ездят ради того, чтобы селфи сделать и потом в соц.сетях разместить. Ради лайков жизнью рискуют. Тотальная зависимость от соц.сетей.
2 сентября, 10:19
P7P 7
4640006
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