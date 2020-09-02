https://ria.ru/20200902/gadzhety-1576614019.html

Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что многие люди сейчас живут "коротко и неподробно", призывает оторваться от гаджетов,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:49

2020-09-02T09:49

2020-09-02T11:59

сергей шойгу

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Президент Русского географического общества <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> считает, что многие люди сейчас живут "коротко и неподробно", призывает оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.По его мнению, часто гаджеты заменяют реальную жизнь. "Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть", — отметил он.

https://ria.ru/20200901/smartfon-1576595454.html

Егор Панкратов Поддерживаю Шойгу! 90

P 7 Прав Шойгу. Многие даже ездят ради того, чтобы селфи сделать и потом в соц.сетях разместить. Ради лайков жизнью рискуют. Тотальная зависимость от соц.сетей. 56

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, технологии, общество